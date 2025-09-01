iPhone 17-Cases: Leak zeigt nochmals Unterschiede zu Vorgängermodellen auf

Wenige Tage vor Enthüllung der neuen iPhone 17-Familie sprudeln die Gerüchte noch einmal kräftig. Neue Leaks zeigen noch einmal Cases des iPhone 17. Diese lassen weitere Schlüsse auf die kommenden Modelle zu.

Apple wird voraussichtlich am kommenden Dienstag die neue iPhone-17-Serie vorstellen, einen Überblick über alle erwarteten Neuheiten findet ihr auch in unserem Artikel. Kurz vor dem Event tauchen weiter Gerüchte und Leaks zu den Geräten auf.

Der bekannte Leaker Majin Bu hat nun angebliche Bilder von Apples Clear Case für das iPhone 17 Pro und Pro Max veröffentlicht – möglicherweise handelt es sich dabei um Originale oder um detailgetreue Nachbildungen.

Drei Neuerungen deuten sich an

Die Fotos deuten auf drei auffällige Änderungen im Vergleich zur Schutzhülle des iPhone 16 Pro hin:

Eine deutlich größere Aussparung für das Kameramodul, das sich über die gesamte Breite des Geräts erstreckt,

ein neues Design um das MagSafe-System, das nun als weißes, abgerundetes Rechteck erscheint statt des bisherigen Kreises mit Linie,

sowie eine mögliche Kompatibilität mit der kolportierten Crossbody Strap-Magnettrageschlaufe von Apple.

Darüber hinaus soll Apple laut Bu auch spezielle getönte Varianten der Hülle getestet haben, die zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen könnten.

Klarheit über das Zubehör und die neuen iPhones gibt es spätestens nächste Woche, wenn Apple seine jährliche iPhone-Präsentation abhält.