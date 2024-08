Home iPhone iPhone 16 Pro wächst: Umfrage sieht Vorfreude auf große Modelle

iPhone 16 Pro wächst: Umfrage sieht Vorfreude auf große Modelle

Das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max dürften im kommenden Monat größere Displays bekommen. Wie eine Umfrage nun zeigt, wird es allerhöchste Zeit dafür. Angesprochen auf Vermeintliche neue Features der Pro-Reihe freuen sich die meisten auf größere Displays. Wie sieht es bei euch aus?

Im September, vermutlich am 10.9., wird die neue Generation der iPhones vorgestellt. In einer Umfrage wurde nun ermittelt, auf welche Neuigkeiten sich potentielle Käufer am meisten freuen. Erstaunlich hoch ist dabei die Vorfreude auf größere Displays.

iPhone 16 Pro soll um 0,2 Zoll wachsen

Bereits jetzt sind das iPhone 15 Pro (6,1 Zoll) und das iPhone 15 Pro Max (6,7 Zoll) Mit recht großen Displays ausgestattet. Im Vergleich zur Konkurrenz ist hier aber noch Luft nach oben. Gerüchten zufolge sollen beide Modelle in diesem Jahr 0,2 Zoll größere Displays bekommen. Das iPhone 16 Pro würde damit auf 6,3 Zoll, das iPhone 16 Pro Max auf 6,9 Zoll kommen.

Das ergibt eine Umfrage bei der 2000 Menschen befragt wurden. Von den 1000 Männern wünschen sich 62,1% größere iPhones. Etwas weniger als die Hälfte der Frauen (47,8 Prozent) würde das ebenfalls bevorzugen.

Da beide Standard-Modelle des iPhone 16 gleich groß bleiben soll, gäbe es zudem einen weiteren Unterschied zwischen Basis- und Pro-Modell. Wie seht ihr das? Wünscht ihr euch größere iPhones? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.