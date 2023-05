Home iPhone Gurman: iPhone 16 Pro wird größer, um besser mit Samsung konkurrieren zu können

Apples iPhones sollen größer werden, damit werden sie auch konkurrenzfähiger zu den Modellen von Samsung, ist aus gut unterrichteten Kreisen zu vernehmen. Dieser Schritt erfolgt allerdings wohl erst im nächsten Jahr.

Inzwischen scheint ein Detail zum übernächsten iPhone-Lineup schon ziemlich sicher zu sein, auch wenn dieses erst im nächsten Herbst an den Start gehen wird. Apple wird die Displays vergrößern, zumindest die der Pro-Modelle.

Das iPhone 16 Pro soll ein 6,3 Zoll messendes Display bekommen, die Diagonale des iPhone 16 Pro Max, das auch iPhone 16 Ultra heißen könnte, soll mit 6,9 Zoll knapp an der Sieben-Zoll-Marke kratzen, diese Prognose bekräftigte heute auch noch einmal Mark Gurman von Bloomberg in der heutigen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters, nachdem bereits verschiedene als zuverlässig geltende Analysten diese Entwicklung ins Spiel gebracht haben, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten.

Wettbewerbsfähigkeit soll gestärkt werden

Dadurch würden die iPhones von Apple im Wettbewerb mit den Modellen der Konkurrenz, etwa von Samsung, aufschließen, so Gurman, dies auch durch mehr Platz im Inneren, der ließe sich für verbesserte Kameras nutzen, damit gemeint sein dürfte das Periskop, das es bislang noch in keinem iPhone gibt. Dieses Feature soll es allerdings auch bereits dieses Jahr geben, allerdings exklusiv im sehr großen und teueren iPhone 15 Pro Max.

Auch ließen sich dann größere Batterien unterbringen, immer eine willkommene Entwicklung bei den Nutzern. Die Standard-Modelle des iPhone 16 indes werden ihre aktuellen Größen behalten, eine weitere Abgrenzung zu den immer weiter aufgerüsteten Pro-Modellen.

