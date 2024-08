Home Deals Saubermann-Deal: ECOVACS T30 OMNI für knapp 700 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 20. August 2024 um 15:00 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Der Sommer neigt sich so langsam dem Ende zu und wir kommen zum Herbst. Da werden nicht nur die Blätter bunt, es wird auch feuchter und wir tragen mehr Schmutz in die Wohnung. Gut, wenn man einen Saug- und Wischroboter sein Eigen nennen kann. Wer bisher noch kein solches Gerät hat oder sein altes Modell austauschen will, findet hier vielleicht ein attraktives Angebot.

T30 OMNI von ECOVACS im Angebot

Bei dem T30 OMNI handelt es sich laut Hersteller um das gehobene Mittelklassemodell, der dennoch wenig Wünsche zum bezahlbaren Preis bietet. DRoboter-Staubsauger nutzt die TruEdg Adaptive Edge Mopping Technologie, um eine gründliche Reinigung entlang an Kanten und in Ecken durchzuführen. Mit einem 1-mm-Proximity-Sensor und automatischer Hindernisvermeidung navigiert der Roboter intelligent um Hindernisse herum und sorgt so für eine effiziente Reinigungsleistung, immerhin bietet er eine Saugleistung von 11.000 Pa. Der Wischmopp kann zudem um 9 Millimeter angehoben werden. Im Vergleich zum T30 Pro OMNI verzichtet dieses Modell auf den Sprachassistenten, kein großer Verlust. Aktuell gibt es das Modell für knapp 700 Euro:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

