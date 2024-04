Home Daybreak Apple iPhone 16: Neues Kameradesign und räumliche Videos? | Neues Apples-Sprachmodell besser als GPT4? | Google kündigt RCS bei Apple an – Daybreak Apple

Guten Morgen! Das iPhone 16 wird womöglich über eine überarbeitete Kamera verfügen. Darüber hinaus soll Apples eigene KI, die in naher Zukunft erscheinen dürfte, sogar GPT4 überlegen sein. Außerdem hat Google stellvertretend für Apple den Starttermin für den Support von RCS auf dem iPhone bekanntgegeben. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

iPhone 16: Neues Kameradesign und räumliche Videos?

Gerüchten zufolge könnte Apple das kommende iPhone mit einem überarbeiteten Kameralayout ausstatten. Zusätzlich soll auch die Aufnahme räumlicher Videos beim Kauf des Basismodells möglich sein. Momentan ist diese Funktion nur auf dem Pro-Modell des iPhone 15 verfügbar, wobei der räumliche Effekt nur zu sehen ist, wenn das Video auf der Vision Pro wiedergegeben wird. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Neues Apples-Sprachmodell besser als GPT4?

Apples eigene KI soll wohl dazu in der Lage sein, den Kontext von Anfragen gezielter zu analysieren. Damit könnte die Software Aufgaben in deutlich weniger Zeit und mit weniger Missverständnissen erledigen. Aufgrund dessen scheint es nicht ausgeschlossen, dass Apples Sprachmodell sogar GPT4 in seiner Funktionalität übertreffen könnte. Weitere Details dazu findet ihr hier.

Google kündigt RCS bei Apple an

Apple hatte bereits vor geraumer Zeit angekündigt, dass das iPhone in naher Zukunft RCS unterstützen werde. Nun hat Google stellvertretend für den Konzern bekanntgeben, ab wann dies der Fall sein wird. Genaueres dazu erfahrt ihr hier.

Apple feiert Geburtstag

Vor zwei Tagen hat das Unternehmen seinen 48. Geburtstag gefeiert. Mehr dazu hier.

watchOS wird wohl nicht für alle derzeit unterstützten Uhrenmodelle erscheinen

Hier erfahrt ihr, welches Apple-Watch-Modell das kommende Update nicht mehr unterstützen wird.

iPhone SE wie iPhone 14 Lite?

Erste Hüllen-Leaks stützen die These, dass das iPhone SE 4 eine hohe Ähnlichkeit mit dem iPhone 14 aufweisen wird. Mehr dazu hier.

AirPods 4 wohl später in diesem Jahr

Die kommende Generation der AirPods wird wohl nicht in China gefertigt werden. Mehr dazu hier.

-----

