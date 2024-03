Home Apple Neue Blasen: Google kündigt RCS bei Apple an

Neue Blasen: Google kündigt RCS bei Apple an

Google kündigt RCS für das iPhone an: Danach soll der Standard im Herbst in iOS starten. Was zunächst kurios klingt, ist gar so überraschend nicht, allerdings ist jede weitere konkretere Information zu diesem Thema nicht uninteressant.

Apple wird in absehbarer Zeit RCS am iPhone einführen, die Nachrichten-App dürfte um die Unterstützung für den Standard erweitert werden. Nun hat Google für Apple quasi eine Produktankündigung gemacht: Auf der Android-Infoseite zu Messages erklärt Google, Apples iPhone werde RCS ab Herbst unterstützen.

Was ist RCS?

Zusammengefasst: Der Nachfolger der SMS. Der Standard stellt eine netzseitig implementierte Messaging-Lösung dar. Neben Textnachrichten können hoch aufgelöste Fotos und Videos sowie Dateien und Standortdaten übertragen werden, es gibt Tippanzeigen wie bei WhatsApp, iMessage und Co. und auch Reaktionen.

Hier tut sich offenbar noch etwas: Google deutet an, dass animierte Emojis in Zukunft Bestandteil der RCS-Unterstützung sein sollen.

RCS-Nachrichten sind verschlüsselt, jedoch nicht Ende-zu-Ende, es kommt eine weniger sichere Transportverschlüsselung zum Einsatz.

Apple ab Herbst an Bord?

So sieht es aus. Apple hatte letztes Jahr bereits eine ähnliche Ankündigung gemacht, Hintergrund dürfte regulatorischer Druck in verschiedenen Ländern sein.

RCS wird wohl in die Nachrichten-App integriert, es wird wohl noch eine neue Sorte von Blasen hinzukommen, um eine RCS-Unterhaltung anzuzeigen.

Apple hatte sich zuvor lange geweigert, RCS auch nur in Betracht zu ziehen. Hintergrund ist der Wunsch, Nutzer im eigenen Ökosystem zu halten, das bei Kernanwendungen nur mit der eigenen Hardware funktioniert.

