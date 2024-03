Home iPhone iPhone 16: Neues Kameradesign und räumliche Videos?

Das iPhone 16 könnte mit einem leicht überarbeiteten Kameradesign kommen. Dieses orientiert sich möglicherweise ein wenig an früheren iPhone-Modellen. Neu sein sein soll angeblich auch die Option, räumliche Videos aufzunehmen.

Apple könnte das iPhone 16 mit einem überarbeiteten Kameralayout vorstellen. Die Basisvariante erhält möglicherweise eine Dualkamera in einer vertikalen Anordnung. Dieses Gerücht kam in den vergangenen Monaten immer wieder einmal auf, nun erhielt es neue Nahrung in Form eines Tweets eines bekannteren Leaders, dieser hatte in der Vergangenheit zu verschiedenen Gelegenheiten zutreffende Prognosen zu kommenden Apple-Produkten abgegeben.

Nun teilte er Darstellungen erster Hüllendesigns für das kommende Standard-iPhone 16.

iPhone 16 kann wohl auch räumliche Videos aufnehmen

Die vertikale Anordnung der Linsen könnte etwas an frühere iPhones angelehnt sein, so etwa das iPhone XS.

Apple könnte zudem die Funktonalität der räumlichen Videoaufnahme in das iPhone 16 bringen. Dieses Feature steht aktuell nur im Pro-Modell des iPhone 15 zur Verfügung, der räumliche Effekt ist indes nur bei der Wiedergabe auf der Vision Pro zu sehen.

Apple dürfte daran gelegen sein, möglichst viele Nutzer von den Vorzügen der Computerbrille zu überzeugen.

Das iPhone 16-Lineup wird im Herbst erwartet, Apple dürfte abermals vier Modelle vorstellen. Die Pro-Varianten werden mit einem minimal größeren Display erwartet.

