iPhone 16: Meistverkauftes Smartphone der Welt in Q1

Ein Lichtblick für Apple in turbulenten Zeiten: Das iPhone 16 verkauft sich hervorragend. Im ersten Quartal konnte das aktuelle iPhone-Modell gar die gesamte Konkurrenz hinter sich lassen, bezogen auf die weltweiten Verkäufe.

Apples iPhone 16 kommt beim Kunden einige Monate vor dem Start der kommenden Modelle noch immer gut an: Laut aktuellen Schätzungen von Counterpoint Research war das iPhone 16 im ersten Quartal 2025 das weltweit meistverkaufte Smartphone. Dahinter folgen das iPhone 16 Pro Max, das iPhone 16 Pro und das iPhone 15 – Apple belegt damit die ersten vier Plätze des globalen Smartphone-Rankings. Auf Platz fünf landet das Samsung Galaxy A16 5G.

Standardmodelle wieder beliebter als in Vorjahren

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Verkaufsreihenfolge verschoben: Damals lag das iPhone 15 Pro Max knapp vor dem Standardmodell an der Spitze. Apple hat die Unterschiede zwischen Basis- und Pro-Modellen zunehmend verkleinert – sowohl in puncto Leistung als auch bei den Features. Das iPhone 16 etwa besitzt denselben Action Button und Kamera-Kontrollbutton wie die Pro-Modelle und ist mit dem leistungsstarken A18-Chip ausgestattet, der nur minimal hinter dem A18 Pro der Flaggschiffmodelle zurückliegt.

iPhones dominieren die Top10

Apple sichert sich insgesamt fünf Plätze in den Top 10 der weltweit meistverkauften Smartphones im ersten Quartal 2025. Neben den ersten vier Geräten landet das iPhone 16 Plus auf Platz zehn. Das Samsung Galaxy S25 Ultra, das aktuelle Premium-Modell des südkoreanischen Herstellers, belegt Platz sieben. Die restlichen Plätze werden überwiegend von günstigen Geräten eingenommen.

Besonders erfolgreich war zudem das neue iPhone 16e, das erst im Laufe des Quartals eingeführt wurde und im März 2025 bereits Platz sechs der Monatscharts erreichte. Aufgrund seines starken Feature-Sets wird erwartet, dass es sich im ersten Jahr besser verkauft als das iPhone SE seinerzeit.

Chinageschäft bleibt weiter Sorgenkind

Laut Counterpoint verzeichnete das iPhone 16 besonders hohe Verkaufszahlen in Japan sowie in der MEA-Region (Middle East & Africa). In China hingegen hatten die Pro-Modelle mit Absatzproblemen zu kämpfen – unter anderem wegen staatlicher Subventionen für preisgünstigere Geräte und der wachsenden Konkurrenz durch Hersteller wie Huawei.

Obwohl die Studie keine exakten Stückzahlen nennt, zeigen die Rankings deutlich, dass Apple auch 2025 weiterhin eine dominierende Stellung auf dem Smartphone-Markt innehat – sowohl im Premium- als auch im Mittelklasse-Segment.