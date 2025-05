Das seht ihr bei Prime Video im Juni 2025

Dieses Wochenende steht schon der Monatswechsel an und deshalb werfen wir noch einen Blick auf die Neuzugänge bei den Streaminganbietern, in diesem Fall Prime Video. Wer auf Tennis steht, darf sich auf die Live-Übertragung aus dem Wohnzimmer von Boris Becker freuen – Wimbledon steht an.

Das sind die Neuzugänge

Neben dem eingangs angesprochenen Tennisturnier, ab dem 20. Juni 2025 geht es los, erwarten euch insgesamt 100 neue Filme und Serien. Bei den Filmen kommen Fans von Klassikern auf ihre Kosten, unter anderem sind die ersten sechs Teile von „Mission Impossible“ zu sehen:

Die neuen Filme

Ab dem 01. Juni

Network

Carrie

Die glorreichen Sieben

Die Rache der glorreichen Sieben

Die Rückkehr der glorreichen Sieben

Bill & Ted retten das Universum

Bill & Teds verrückte Reise in die Zukunft

Mississippi Burning – Die Wurzel des Hasses

Platoon

The Thomas Crown Affair

Carrie – Des Satans jüngste Tochter

Die zwölf Geschworenen

Armee der Finsternis

Spaceballs – Mel Brooks‘ verrückte Raumfahrt

Benny & Joon

Stargate

Fled – Flucht nach Plan

Ein ganzes halbes Jahr

Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick

Hansel & Gretel: Hexenjäger

Zurück zu dir

Tschitti Tschitti Bäng Bäng

Warte, bis es dunkel wird

Rampage – Big meets Bigger

Hair

Asphalt-Cowboy

Die Thomas Crown Affäre

Red Corner – Labyrinth ohne Ausweg

Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat

Capote

The Spectacular Now – Perfekt ist jetzt

Ab dem 02. Juni

Dumb Money – Schnelles Geld | Exclusive

Mission: Impossible

Mission: Impossible II

Mission: Impossible III

Mission: Impossible – Phantom Protokoll

Mission: Impossible Rogue Nation

Mission: Impossible Fallout

Ab dem 03. Juni

A Haunting In Venice

On The Edge 2 – Pfad Der Wölfe

Ab dem 04. Juni

Ready Player One

Ab dem 06. Juni

Elyas

Ab dem 07. Juni

The Legend – Der Arm der Götter schlägt zurück

Ad Astra

Ab 8. Juni

Abominable

Subservience | Exclusive

Eine Frau mit berauschenden Talenten

Ab dem 9. Juni

The Accountant

Sonic the Hedgehog

Ab dem 10. Juni

Influencer Trau Niemandem, Dem Du Folgst

The Meg

Ab dem 11. Juni

Forrest Gump

Ab dem 12. Juni

Alles für die Katz – Neun Leben sind nicht genug

Deep Cover | Original

American Thunder: Nascar to le Mans | Original

Die Unfassbaren – Now You See Me

Now You See Me 2

Gemini Man

Ab dem 13. Juni

Beyond After

Ein Schweinchen namens Babe

Ab dem 14. Juni

The Great Wall

Ab dem 15. Juni

Summer Camp

Prey

Auslöschung

Ab dem 16. Juni

The Convert

Ab dem 17. Juni

Silverback

Skyscraper

Ab dem 18. Juni

The Contractor

Ab dem 20. Juni

Der unsichtbare Gast

The Big Short

Ab dem 21. Juni

Was ist schon normal?

Ab dem 22. Juni

We Are Guardians

Revenge

Dear David

Ab dem 23. Juni

Eileen

Ab dem 24. Juni

Der SpongeBob Schwammkopf Film

SpongeBob Schwammkopf: Schwamm aus dem Wasser

Ab dem 25. Juni

Honey

Under The Stadium Lights

Ab dem 27. Juni

Infiltrada en el Búnker

Ab dem 28. Juni

Lazareth End Of Days

Baywatch

Ab dem 29. Juni

Mascarade

Contra

Ab dem 30. Juni

Migration

Live-Sport:

Ab dem 20. Juni 2025

Wimbledon live

Die neuen Serien

Ab dem 0 7. Juni

The Great Guide To The Future | Staffel 1

Ab dem 13. Juni

Ocean Wonders – Staffel 2

Mentiras – Staffel 1

Mia and Me – Staffel 4

Ab dem 14. Juni

Red Bull Soapbox – Staffel 7-11

Ab dem 18. Juni

Solange wir lügen – Staffel 1

Ab dem 19. Juni

Roasted Verdens Sjoveste Ferie – Staffel 1

Roast On The Coast Sverige – Staffel 1

Roast On The Coast Norway – Staffel 1

Ab dem 22. Juni

Reel Rock – Staffel 8

Ab dem 23. Juni

Drinking With Joe and Maya – Staffel 1

Head Over Heels – Staffel 1

Ab dem 24. Juni

Wildes Überleben – Staffel 2

Ab dem 25. Juni

Countdown – Staffel 1

Ab dem 26. Juni

Happy Ending – Staffel 1

Ultimate Rush – Staffel 6

The Xtreme CollXtion – Staffel 5

Ab dem 27. Juni

Marry My Husband – Staffel 1

Ab dem 30. Juni