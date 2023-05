Home iPhone iPhone 15 Pro: Neue haptische Buttons ziemlich sicher gestrichen

Das iPhone 15 Pro wird ziemlich sicher nicht mit neuartigen haptischen Bedienelementen ausgestattet sein. Dies macht eine Ankündigung in einem Investorenrundschreiben klar, das ein Zulieferer von Apple nun verschickt hat. Es hatte sich indes zuvor schon angedeutet, dass Apple diesen Schritt noch nicht in diesem Jahr gehen wird.

Apple wird im iPhone 15 Pro noch nicht auf nicht physische Bedienelemente setzen, dies ist inzwischen ziemlich sicher. Vor einiger Zeit verdichtete sich bereits die Annahme, Apple werde 2023 noch nicht auf diese neuartigen Buttons setzen, Apfelpage.de berichtete.

Dies scheint sich nun bestätigt zu haben: Cirrus Logic, das Unternehmen, das Apple seit Jahren mit Komponenten unter anderem auch für die Taptic Engine beliefert, schreibt nun in einem Brief an die Aktionäre, man werde eine neue Großbestellung eines Taptic Engine-Moduls, das in früheren Aussendungen erwähnt worden war, dieses Jahr nicht ausliefern, daher wird die entsprechende Position aus dem Ergebnisausblick gestrichen.

Einführung neuer Bedienelemente nun 2024 erwartet

Cirrus Logic geht davon aus, diese Bestellung im kommenden Jahr an einen strategischen Kunden – damit ist wohl Apple gemeint – auszuliefern.

Die physischen Lautstärketasten sollen offenbar perspektivisch durch eine neue, haptische Bedienwippe ersetzt werden, hiermit würden sich theoretisch neue Bediengesten realisieren lassen.

Dem Vernehmen nach erwies sich die Umstellung in diesem Jahr für Apple und seine Fertiger noch als zu schwierig umzusetzen. Dagegen dürfte der neue Action-Button im iPhone 15 Pro schon dieses Jahr kommen.

