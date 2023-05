Home Sonstiges Überfall auf Geldtransporter: Gangster erbeuten Millionensumme und scheitern an AirTag

Apples AirTags haben schon wieder bei der Aufklärung krimineller Machenschaften geholfen. Diesmal spielten sie eine Rolle bei der Klärung eines bewaffneten Überfalls auf einen Geldtransporter Ende letzten Jahres. Der bewusste AirTag befand sich offenbar in einem der Geldbehälter.

Vor AirTags müssen sich Gangster in Acht nehmen, allzu leicht geht der kriminelle Masterplan wegen Apples Tracker baden. Diesmal erwischte es zwei Brüder, die Ende letzten Jahres einen Geldtransporter überfallen hatten.

In Chicago gelang es ihnen im vergangenen Oktober, über eine Million Dollar zu erbeuten, als die Mitarbeiter der Geldtransportfirma gerade dabei waren, einen Bankautomaten wieder aufzufüllen. Der Überall ereignete sich am Vormittag des 31. Oktober in einer Bankfiliale in der Torrence Avenue, dort gingen die Täter mit Schusswaffen auf die Angestellten der Transportfirma los und zwangen sie, rund 1,1 Millionen Dollar zu übergeben, der weitaus größte Teil stammte aus den Transportbehältern im Geldtransporter.

AirTag führt zu Verhaftung

Die Täter hatten ihren Fluchtwagen, einen grauen Nissan, in der Nähe geparkt und wechselten später die Fahrzeuge. Und noch einmal wechselten die Gangster die Autos, doch all die Vorsicht nützte ihnen nichts. In einem der Geldbehälter war ein AirTag versteckt, wie lokale Medien berichten. Die Ermittler erhielten Kenntnis von dem Tracker und nutzten ihn, sowie Kameraaufzeichnungen, um die Täter durch die Stadt zu verfolgen und sie schließlich in ihrem Unterschlupf aufzugreifen.

Dort hatten sie das Geld bereits sorgsam in Wänden und Fußboden versteckt.

Apples AirTags waren schon häufiger mit daran beteiligt, Straftagen aufzuklären. Sie haben allerdings auch schon zu Übergriffen mit teil gravierenden Folgen mit beigetragen. Apple implementiert auf Druck der Öffentlichkeit immer neue Maßnahmen, um das Misbrauchspotenzial zu begrenzen.

