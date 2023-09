Home Daybreak Apple iPhone 15 Pro dicker, aber leichter? | Apples Modem immer später | kein Ultra-iPhone dieses Jahr – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Heute ist es also so weit: Apple stellt die neuen iPhones vor. Doch noch müssen sich interessierte Kunden einige Stunden gedulden. Natürlich informieren wir euch heute Abend laufend über Apples Produktoffensive. Zuerst werfen wir allerdings noch einen Blick auf die letzten Nachrichten. – willkommen zum Überblick am Morgen.

Das iPhone 15 Pro wird wohl ein bisschen leichter. Dafür können sich die Kunden beim Titan bedanken respektive Apples Entscheidung, auf dieses Material zu setzen. Allerdings wird das neue Modell auch dicker, was einigen Nutzern schon jetzt nicht schmeckt, zumindest, sollten die Abmessungen stimmen, die zuletzt durch die Gerüchteküche geisterten, hier die Infos.

Gibt es noch kein iPhone Ultra?

Es stand für einige Zeit die Vermutung im Raum, Apple könnte auch im iPHone-Lineup ein Ultra-Modell einführen, vergleichbar zur Apple Watch Ultra. Dies hätte das iPhone 15 Pro Max sein können. Nun sieht es aber so aus, als würde es doch noch kein Ultra-Modell geben, nicht in diesem Jahr zumindest, hier die Infos.

Apples Modem kommt nicht voran

Es dauert und dauert… und dauert noch länger. Mit Apples eigenem 5G-Modem geht es nicht voran. Der Profiteur dieser Verzögerungen ist Qualcomm. Dort hat man nun mitgeteilt, dass man noch bis 2026 Modem-Chips an Apple liefern werde, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple möchte offenbar keine Lederbänder mehr für die Apple Watch anbieten. Das hat auch Auswirkungen auf eine langjährige Partnerschaft, hier dazu mehr.

Gibt es im Herbst ein neues iPad Air?

Ein großes iPad-Jahr wird 2023 nicht, aber zumindest ein neues Modell können wir sehen und zwar im Oktober. Dann wird Apple vielleicht ein neues iPad Air vorstellen, hier die Infos.

Alte iPhones sollten jetzt aktualisiert werden.

Apple hat gestern Abend ein Sicherheitsupdate für das alte iOS 15 veröffentlicht. Auch iPadOS 15.7.9 wurde von Apple für alle Nutzer älterer iPad-Modelle veröffentlicht, hier mehr dazu.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen – bis heute Abend bei der Keynote!

