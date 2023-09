Home Apple Apple kriegt es nicht gebacken: Qualcomm-Modems bleiben bis 2026 im iPhone

Apple nutzt im iPhone weiterhin Mobilfunk-Modems von Qualcomm – das bleibt vorerst auch so. Noch bis 2026 werden Modem-Chips des kalifornischen Chipdesigners von Apple verwendet werden. Die Entwicklung eigener 5G-Basebands stockt weiter.

Apple wird auch in den nächsten Jahren weiterhin auf Modems von Qualcomm im iPhone setzen, das berichtete CNBC heute unter Berufung auf das kalifornische Unternehmen. Dort heißt es nun, erst ab 2026 werde Apple weniger Chips von Apple beziehen, nämlich etwa noch 20%. Das bedeutet zugleich auch, dass Apple zuvor noch nicht in großen Stückzahlen auf seine eigene Entwicklung setzt.

Verzögerung deutete sich bereits an

Immer wieder hatte es zuletzt Spekulationen um eine Verspätung des iPhone-Modems aus Apples Entwicklung gegeben, zuletzt hatte der Analyst Ming-Chi Kuo erneut einen Start erst 2025 angedeutet.

Nach wie vor wird weiter auch vermutet, Apple werde nicht das iPhone zuerst mit der Eigenentwicklung ausstatten, diese kommt eventuell zuerst in einem iPad zum Einsatz. Apple hat vor ein paar Jahren die Modementwicklung von Intel übernommen, nachdem diese laut Apple zu langsam vorangekommen sei. Seitdem hat sich Apples eigenes Entwicklungstempo nicht durch raketengleiche Fortschritte hervorgetan.

Ein eigenes 5G-Baseband ließe sich in Apples A-Series-Chip integrieren, das würde Platz im Gerät schaffen und die Effizienz erhöhen. Zugleich müsste Apple nicht länger Lizenzgebühren an Qualcomm zahlen, was das Unternehmen sichtlich widerwillig tut. Was die Entwicklung des Apple-Chips so lange ausbremst, ist nicht klar.

