Home iPhone Bald Geschichte? Das iPhone 13 Mini dürfte eingestellt werden

Bald Geschichte? Das iPhone 13 Mini dürfte eingestellt werden

Es hat seine eingefleischten Fans, doch eine Zukunft hat es schon länger nicht mehr: Das iPhone 13 mini, Nachfolger des iPhone 12 mini, wird keinen Nachfolger mehr bekommen. Mehr noch, das Produkt dürfte kurz vor der Einstellung stehen.

Wer noch ein iPhone 13 mini möchte, sollte sich beeilen, die Lieferzeiten bei Apple werden bereits deutlich länger. Einige Konfigurationen sind erst nach sechs bis acht Wochen zu haben, andere sind zumindest erst nach zwei bis drei Wochen lieferbar. Vieles deutet darauf hin, dass Apple dieses Modell bald einstellen wird. Dass es kein iPhone 14 Mini geben wird, war schon lange klar.

Das iPhone Mini war stets abgeschlagen

Es gibt eine aktive Fangruppen der Mini-iPhones, diese hatten nämlich eine Eigenschaft, die es bei Apple lange nicht gab: Die aktuelle Hardware in kleinen Gehäusen. Doch allzu weit war diese Vorliebe nicht verbreitet.

Das iPhone 13 mini kam nie über 3% des Anteils verkaufter iPhones hinaus, daher deutete sich schon lange an, dass die der Formfaktor abgekündigt werden dürfte. Ob Apple das Mini nun direkt nach der Keynote aus dem Lineup nimmt, ist noch nicht klar. So oder so dürfte es das Modell noch einige Zeit bei Drittanbietern geben, doch allzu groß werden die Lagerbestände wohl auch dort nicht sein, zu gering war zu allen Zeiten stets die Nachfrage.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!