iPhone 15: Kamera soll Fotobelichtung verbessern

Das iPhone 15 soll mit einer neuen Kameratechnik kommen, die die Belichtung von Fotos verbessert. So soll es seltener zu überbelichteten Bildern kommen. Die neuen Sensoren werden von Sony geliefert, heißt es.

Kein iPhone ohne Verbesserung der Kameras: Auch beim iPhone 15 wird der Fokus aller Wahrscheinlichkeit nach abermals auf der Fotografie liegen. Erwartet wird aktuell, dass die kommende iPhone-Generation im Pro-Modell erstmals mit einer Persikopkamera kommt, die einen deutlich stärkeren optischen Zoom ermöglicht.

Doch das ist wohl nicht die einzige kommende Verbesserung: Eine weitere Neuerung soll für bessere Fotos sorgen, wie zuletzt aus Berichten asiatischer Wirtschaftsmedien hervorging. Sie wird von Sony geliefert.

Besser belichtete Fotos mit dem iPhone 15 Pro

Dabei kommen neue Sensoren zum Einsatz, die für eine Verdoppelung der Sättigung in jedem Pixel sorgen, heißt es. Dadurch steigt der Dynamikumfang in den Aufnahmen, davon profitieren Bilder, bei denen es große Unterschiede der Helligkeit zwischen Vorder- und Hintergrund gibt. Theoretisch sollte so seltener ein Foto unter- oder überbelichtet sein.

Sony werde zudem eine überarbeitete Halbleiteranordnung nutzen, hierbei werden Fotodioden und Transistoren in getrennten Schichten angeordnet, dadurch lässt sich die Anzahl der Dioden erhöhen.

Es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass dieses Upgrade nur das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max erhalten wird, da Apple sich entschlossen hat, die Standard-iPhone-Modelle als weitgehend farblose Erscheinungen laufen zu lassen, die vor allem für einige weitere Verkäufe sorgen sollen, ohne substanzielle Verbesserungen zu bieten. Nur mit den teuren Pro-Modellen lässt sich die Marge steigern, indem der Durchschnittspreis pro Gerät weiter nach oben gedrückt wird.

