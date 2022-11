Home Betriebssystem iOS 16.2 Beta: Apple verteilt neues schnelles Sicherheitsupdate

Apple hat heute Abend eine weitere schnelle Sicherheitsaktualisierung für iOS 16.2 verteilt, die nur an die Beta-Tester ausgerollt wird. Mit diesem neuen Update-Mechanismus möchte Apple schneller Sicherheitsupdates auf die iPhones bekommen. Bislang erfolgte nur einmal ein erster Test der neuen Funktion.

Apple hat am heutigen Abend ein weiteres schnelles Sicherheitsupdate für iOS 16.2 Beta 3 verteilt, die noch immer aktuelle Beta der kommenden Aktualisierung. Dieses Update kann in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update geladen und installiert werden. Der Unterschied zu normalen Updates ist, dass dieser Download und die Installation in wenigen Minuten erledigt ist.

Android wird von Google bereits seit Jahren mit separa ten Sicherheitsupdates versorgt, die keine neuen Funktionen bringen, sondern nur Lücken schließen, allerdings gab und gibt es dort auch mehr Bedarf danach.

Zukünftig schnellere Schließung von Lücken

Bis jetzt hatte Apple den neuen Mechanismus bereits einmal getestet, Apfelpage.de berichtete. Auch beim neuen schnellen Sicherheitsupdate dürfte es sich um einen neuerlichen Test des Features handeln. Die Nutzer können die schnellen Aktualisierungen in den Einstellungen für Software-Updates allerdings auch abschalten.

In dieser Woche dürfte Apple iOS 16.2 Beta 4 für die Entwickler bereitstellen. Vor Weihnachten nimmt das Entwicklungstempo häufig etwas ab, allerdings wird iOS 16.2 in der finalen Version für alle Nutzer noch im kommenden Monat erwartet.

