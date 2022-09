Home iPhone iPhone 14 Plus: Floppt das Nicht-Pro-iPhone?

iPhone 14 Plus: Floppt das Nicht-Pro-iPhone?

Das iPhone 14 Plus wird zumindest bislang vom Kunden nicht angenommen, darauf deutet der Stand der Verfügbarkeit in den wichtigen Industrieländern hin. Die ist eine Woche nach dem Start der Vorbestellungen noch immer vollständig gegeben – gut für Käufer, für Apple ein schlechtes Zeichen.

Das iPhone 14 Plus, jenes neue Nicht-Pro-iPhone mit 6,7 Zoll-Display, könnte beim Verbraucher durchfallen. Knapp eine Woche nach dem Start der Vorbestellungen für das neue Lineup gibt es noch immer keinerlei Lieferverzögerungen beim Kauf des neuen Modells.

In allen relevanten Märkten sind alle Varianten und Farben des iPhone 14 Plus ab dem Start der Auslieferungen am 07. Oktober zu haben.

Scheitert die Diversifizierung dieses Jahr?

Das deutet darauf hin, dass Apple dieses Jahr mit der Idee der weiter vorangetriebenen Diversifizierung seines Lineups scheitern könnte, über entsprechende Einschätzungen hatten wir bereits in einer früheren Meldung berichtet.

In der Tat hat das neue iPhone 14 Plus wenig mehr zu bieten, als seine Displaygröße. Kamera, Chip und der Rest unterscheiden sich nicht maßgeblich vom iPhone 13.

Apple hatte wohl darauf spekuliert, dass ein größeres Display allein viele Kunden anspricht. Diese Hoffnung muss auch noch nicht vergebens sein, denn noch ist das Verhalten der Mobilfunkkunden in der Bestellsituation nicht abgebildet.

Diese greifen oft auch bei Vertragsverlängerungsangeboten ihres Providers zu und die werden übers ganze Jahr verteilt gemacht. Wäre für euch ein iPhone 14 Plus zu günstigem Kurs bei einer Vertragsverlängerung oder einem Neuvertrag attraktiv?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!