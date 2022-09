Home Daybreak Apple iPhone 14: Lange Leitung, schnelles Modem, geheimnisvolle Insel – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das iPhone 14 Pro unterscheidet sich sichtlich vor allem auf der Front von den Basismodellen dieses Jahres, zumindest noch. Das der technischen Umsetzung geschuldete Bedienkonzept dahinter hat sich Apple aber möglicherweise erst recht kurzfristig zurecht gelegt – wir sprechen natürlich von der dynamischen Insel, die für viel Gesprächsstoff am Wochenende gesorgt hat. Willkommen zur Übersicht am Morgen!

Apples neues iPhone 14 Pro hat zwar keine Notch mehr, aber vielleicht etwas, das bald schon ähnlich ikonisch ist. Diesmal hat Apple dem ganzen sogar einen eigenen Spin gegeben und nennt es Dynamic Island. Aber wann ist die Idee für diese Umsetzung gefallen? Möglicherweise war man hier recht spontan, hier dazu mehr.

Das iPhone 14 Pro hat eine langsame Leitung

Die Fotos aus der Kamera des iPhone 14 Pro können riesig werden, nämlich dann, wenn sie mit den vollen 48 Megapixel aufgenommen werden. Dann kann auch die Datenübertragung recht zäh werden, zumindest beim Übertragen vieler Daten. Da hilft es nicht, dass Apple nach wie vor auf den langsamen Lightning-Port setzt, der nicht mehr als USB 2.0-Geschwindigkeiten bringt, hier dazu weitere Infos.

Das neue Modem ist schneller

Immerhin, das neue iPhone 14 Pro und vielleicht auch die Basisversionen kommen mit einem neuen Modem. Der neue 5G-Chip ist der Snapdragon X65, der wurde zwar auch schon vor anderthalb Jahren vorgestellt, aber er ist schneller als der Vorgänger, hier dazu mehr.

Künstliche Bilder am Mac

Und in der neuen Ausgabe unseres AppSalats lest ihr, was eine KI tut, wenn sie Bilder erstellen soll, hier weitere Details.

Damit darf ich mich für den Moment von euch verabschieden und wünsche euch einen entspannten Start in die Woche – Entspannung ist in diesen Tagen alles – und eigentlich sowieso immer.

