iPhone 14 Pro: Neues 5G-Modem ist sparsamer und schneller

Das iPhone 14 Pro kommt mit einem neuen Modem von Qualcomm. – neu im iPhone. Es realisiert höhere Datendurchsatzraten und soll stromsparender sein.

Apple hat im iPhone 14 Pro das 5G-Modem aktualisiert, das zeigten zuletzt erste Teardowns des neuen Lineups. Auf dem Logic Board des iPhone 14 Pro lässt sich darin der Snapdragon-X65-Chip von Qualcomm erkennen. Im Vorgängermodell steckte der Snapdragon X60, das initiale 5G-iPhone war mit dem X55-Modem ausgestattet gewesen.

Neues Modem verhält sich stromsparender

Das neue Modem ist die erste 5G-Modem-Antennenkonfiguration, die einen Datendurchsatz von bis zu zehn Gbit/s im Downlink erlaubt – theoretisch. Solche Werte werden allerdings stets nur im Labor erreicht, nie allerdings im Feld – erst recht nicht in deutschen oder europäischen Netzen.

Auch der mmWave-Support wurde erweitert, ob dieser allerdings auch im iPhone 14 Pro außerhalb der USA verfügbar ist, ist fraglich. mmWave wurde allerdings bis jetzt in europäischen Netzen so gut wie nicht ausgebaut.

Noch nicht bekannt ist zudem aktuell, ob auch das iPhone 14 in den Basiskonfigurationen über das aktualisierte Modem verfügt, allerdings ist dies recht wahrscheinlich.

Das neue Modem wurde schon im Februar 2021 angekündigt, taufrisch ist es also nicht mehr. Allerdings wurde es laut Qualcomm energieeffizienter, was der Akkulaufzeit gut tun dürfte.

Apple arbeitet unterdessen weiter an seinen ersten eigenen 5G-Modems, hierzu hatte man vor Jahren die Modemsparte von Intel übernommen, bis jetzt allerdings noch ohne greifbare Ergebnisse.

