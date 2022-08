Home iPhone iPhone 14: Fertiger unsicher bei Bestellmengen

Apples Zulieferer sind unsicher über die zu erwartende Fertigungsmenge des iPhone 14. Zwar hat Apple Berichten zufolge zuletzt die Bestellungen aufgestockt, doch gebe es noch einige offene Fragen.

Apples Zulieferer sind, was die zu erwartende Bestellmenge des iPhone 14 durch Apple betrifft, offenbar ein wenig unsicher. Die Zeitschrift Digitimes berichtete zuletzt für Abonnenten, es herrsche Unklarheit über die abgenommene Menge an Einheiten im Zeitraum vom vierten Quartal 2022 bis Q1 2023.

zuletzt soll Apple seine Orders noch einmal erhöht haben: Nun wird erwartet, dass die Fertiger rund 95 Millionen Einheiten bis Ende des Jahres zusammenbauen werden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Steigende Preise könnten die Nachfrage dämpfen

Neuerliche Unruhe hat die jüngste Prognose gebracht, Apple könnte die Preisschraube wieder in Drehung versetzen. Das iPhone 14 Pro könnte um rund 170 Dollar respektive Euro teurer werden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Eine so deutliche Preisanhebung könnte die Nachfrage beeinflussen, insbesondere vor dem Hintergrund einer in weiten Teilen der westlichen Welt außer Kontrolle geratenen Inflation und einer Konsumlaune, die so schlecht ist, wie lange nicht mehr. Fällt die geringer als angenommen aus, wirkt sich das direkt auch auf die Fertiger aus. Apple Die Massenproduktion des iPhone 14 wird aktuell vorbereitet und dürfte Ende des Monats mit voller Kapazität laufen. Die neuen Modelle werden im September erwartet.

