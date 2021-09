iPhone 13 weiter ohne Batterieanzeige in der Statusleiste trotz kleinerer Notch

Das iPhone 13 mag zwar eine kleinere Notch haben, den Batteriestand zeigt es aber dennoch nicht in der Statusleiste an. Es ist zwar möglich, dass Apple dies mit dem Erscheinen von iOS 15 noch ändert, allerdings eher wenig wahrscheinlich.

Apple hat tatsächlich die Notch angefasst: Sie wurde im iPhone 13 kleiner und zwar um 20%, wie Apple anmerkt, Apfelpage.de berichtete. Eine Sache, nach der in den Kommentaren auch schon gefragt wurde, ändert sich allerdings nicht: Der Batteriestatus in Prozent wird nach wie vor nicht in der Statusleiste der neuen Modelle angezeigt.

According to the Xcode Simulator, even though there’s enough space on iPhone 13 Pro Max, it still doesn’t show the battery percentage #AppleEvent pic.twitter.com/TOc7mz48EL

— Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 14, 2021