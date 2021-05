Home Gerüchte iPhone 13 Pro: Samsung soll exklusiv die 120 Hz-Panels liefern

iPhone 13 Pro: Samsung soll exklusiv die 120 Hz-Panels liefern

Apple wird die Displays für das iPhone 13 Pro wohl vor allem von Samsung Display beziehen. Mit der kommenden Version des iPhones wird wohl auch endlich das 120 Hz-Display am iPhone Realität, doch dafür ist eine neue Displaytechnologie erforderlich. Inzwischen hat die Konkurrenz in diesem Punk schon einen bedeutenden Vorsprung auf Apple herausgefahren.

Apples iPhone 13 wird wohl endlich ein Display mit einer höheren Bildwiederholrate bringen: Allerdings soll wohl nur das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max ein 120 Hz-Display erhalten, die beiden günstigere Modelle werden nach aktuellem Stand wohl leer ausgehen, was umso bedauerlicher wäre, als es in der Android-Welt inzwischen keine Probleme mehr macht, auch zu Preisen in der Höhe eines günstigeren iPhones oder auch deutlich darunter mehr als 60 Hz zu bekommen. Am iPhone jedoch wird dieses Feature wohl nur auf die Top-Modelle der Top-Modelle beschränkt bleiben, hierzu wird Apple auf LTPO-Displays setzen.

Diese Panels sind die Voraussetzung für ein 120 Hz-Display, das nicht atemberaubend schnell den Akku leer saugt, denn ein LTPO-Panel kann Pixel deutlich gezielter an- und ausschalten.

Apple wird LTPO-Panels für iPhone 13 Pro ausschließlich von Samsung beziehen

Apple wird wohl die Panels für das iPhone 13 Pro exklusiv von Samsung Display beziehen, das ging zuletzt aus Berichten südkoreanischer Medien hervor. Samsung Display ist nach wie vor der weitaus größte Lieferant für OLED-Panels im iPhone, auch wenn sich zuletzt LG Display und sogar BOE nach lange anhaltenden Anlaufschwierigkeiten als Zulieferer etablieren konnten. Ein 120 Hz-Panel von Apple im iPhone wird seit Jahren schon von zahlreichen bekannten Analysten und Leakern herbeigeschrieben: Ming-Chi Kuo, Jon Prosser, Max Weinbach oder Ross Young, sie alle haben es immer wieder prognostiziert und immer wieder falsch gelegen, wobei zumindest der Display-Analyst Young zuletzt häufiger – offenbar berechtigte – Skepsis diesbezüglich geäußert hatte.

In einer weiteren Meldung hatten wir darüber berichtet, inwieweit der Wechsel Apples zu LTPO-Panels im iPhone den gesamten Smartphonemarkt langfristig beeinflussen könnte.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!