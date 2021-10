Home Betriebssystem iPhone 13 Pro: iOS 15.1 Beta 3 bringt Deaktivierung des AutoMakro-Modus

Apple bringt mit iOS 15.1 offenbar noch eine weitere Änderung bei der Kamera, die für Nutzer des iPhone 13 relevant ist. Es ist in Zukunft möglich, den automatischen Makromodus der Kamera zu deaktivieren. Diese Möglichkeit war von vielen Testern der neuen Geräte gewünscht worden. Nun können Nutzer auch manuell den Makromodus aktivieren.

Apple hat mit der jüngsten Beta von iOS 15.1 und iPadOS 15.1 auch eine weitere Neuerung die Kamera betreffend eingeführt. Diese ermöglicht es nun den Besitzern des iPhone 13, den automatischen Makromodus der Kamera zu deaktivieren. Die automatische Aktivierung der Makrofotografie am iPhone 13 unter iOS 15 war während vieler Reviews von verschiedener Seite Gegenstand der Kritik. Hierbei wechselt die Kamera des iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max unter iOS 15 automatisch zur Makroaufnahme, sobald sich der Nutzer einem Objekt nähert. Diese Automatik wird allerdings nicht von allen Nutzern begrüßt und es war rasch die Hoffnung geäußert worden, Apple werde dieses Feature noch nachjustieren, das geschieht nun.

Unter iOS 15.1 kann in der Beta 3 eine Einstellung Automakro konfiguriert werden, diese findet sich in den Einstellungen unter Kamera. Wenn der Nutzer Automakro ausschaltet, kann der Makromodus aktiviert werden, indem der Zoom auf 0,5x gestellt wird und die Kamera anschließend einem Objekt angenähert wird, dann kann per manuellem Fokussieren der Makromodus genutzt werden.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auch noch einmal auf unser iPhone 13 Pro-Review, das auch ausführlich auf die Qualitäten der Kamera eingeht.

Verbesserungen der Kamera mit iOS 15.1

Neben der manuellen Konfiguration des Makromodus am iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro bringt iOS 15.1 wohl auch die Unterstützung für ProRes, die von Apple ebenfalls bereits zu einem früheren Zeitpunkt angekündigt worden war, wie wir gerade eben berichtet hatten. Damit werden zwei von vielen Nutzern gewünschte Verbesserungen der Kameraleistung der neuen Geräte ausgerollt, allerdings wird es wohl noch einige Wochen dauern, bis iOS 15.1 für alle Nutzer final zur Verfügung steht. Das Update wird dann auch die neue Funktion SharePlay beinhalten.

