iPhone 13: Neue Farben, Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und flachere Kamera?

Apple wird das iPhone 13 womöglich in neuen Farben anbieten. Zudem soll das Design Fingerabdrücke weniger anziehen. Auch die Kamera könnte ein wenig überarbeitet werden, sodass sie nicht mehr ganz so weit aus dem Gehäuse hervorsteht. Allerdings sind all diese Ausblicke noch mehr als uneindeutig.

Apple wird für das iPhone 13 möglicherweise abermals neue Farben anbieten. In einem neuen Video wird unter anderem auf Leaks von Max Weinbach eingegangen, der in der Vergangenheit manchmal richtig lag, oft aber auch nicht. Danach arbeite Apple an einem neuen matten Schwarz für das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max. Dieses überarbeitete Edelstahlgehäuse soll Schmutz und Fingerabdrücke weniger anziehen als die aktuellen Modelle, bei denen dies einigen Nutzern schon negativ aufgefallen ist.

Wird die Kamera etwas weniger aufdringlich?

Interessant ist zudem eine Prognose über eine überarbeitete Hauptkamera. Diese werde zwar nicht gänzlich im Gerät verschwinden, aber womöglich weniger stark aus dem Gehäuse herausstehen. Die Kameras wurden am iPhone in den vergangenen Jahren immer größer und markanter und das hat nicht unbedingt für reine Begeisterung bei den Kunden gesorgt. Die Kamera soll zudem Portrait-Fotos deutlich besser aufnehmen, indem Daten der Linse und des LiDAR-Sensors zusammengeführt werden, wodurch kleine Details akkurater dargestellt werden sollen. Auch soll in Zukunft die Aufnahme von Portrait-Videos möglich sein. Weiterhin soll eine neue Stabilisierungsfunktion direkt in Software gegossen werden, die dafür sorgt, dass Objekte immer im Fokus bei Videoaufnahmen gehalten werden.

Da diese Funktion Bestandteil von iOS ist, wäre es denkbar, dass Apple auch andere iPhones mit diesem Feature nachträglich ausstatten wird. Auch das iPhone 13 wird dem Vernehmen nach in vier Versionen auf den Markt kommen, einschließlich eines iPhone 13 Mini mit 5,4 Zoll großem Display.

