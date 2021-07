iPhone 13: Case-Leak soll Kameradimensionen zeigen

Das iPhone 13 kommt wahrscheinlich mit einer nochmals verbesserten Kamera: Besser heißt aber wohl auch größer. Neue Leaks zeigen einen Blick auf die Abmessungen, die die Kamera im neuen Modell haben könnte.

Apple wird sein neues iPhone 13 wohl mit einer nochmals verbesserten Kamera auf den Markt bringen. Diese neue Anordnung der Linsen wird wohl auch noch einmal mehr Platz in Anspruch nehmen. Wie das konkret aussehen könnte, zeigt nun ein Leak, der es aus chinesischen sozialen Medien auf den Kurznachrichtendienst Twitter geschafft hat, wo sie von einem bekannteren Leaker verbreitet worden sind.

Put the iPhone 12 Pro Max into the iPhone 13 Pro Max mobile phone protective case.

