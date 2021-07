Home Apple iPhone 13 als Umsatztreiber: Analysten blicken mit Optimismus auf Apple-Zukunft

Das iPhone 13 wird sich nach Einschätzung von Analysten überaus gut verkaufen. Dies könnte der Apple-Aktie überaus dienlich sein, die in den letzten Monaten eher auf der Stelle trat. Apple wird das iPhone 13 wohl im September 2021 auf den Markt bringen und die Verkäufe könnten aufgrund der abklingenden Corona-Pandemie kräftig anziehen.

Apple wird sein iPhone 13 womöglich kräftig los: Schon vor kurzem war vermutet worden, Apple könnte mit seinem iPhone 13 auf eine immense Nachfrage stoßen, nun erneuert die Großbank JPMorgan diese Prognose. Apple könnte im kommenden Jahr weltweit rund 226 Millionen iPhones verkaufen, so JPMorgan, andere Beobachter tippen auf ein Volumen von 210 bis 250 Millionen weltweit verkauften Einheiten im Jahr 2022.

Vor diesem Hintergrund sieht die Bank eine positive Entwicklung für Apples Aktionäre.

Hohe iPhone-Verkaufszahlen könnten Aktie beflügeln

Das iPhone 13 könnte an den Erfolg des iPhone 12 anknüpfen und dieses Modell ist gerade erst in einen Superzyklus eingetreten. Innerhalb von sieben Monaten verkaufte Apple rund 100 Millionen Einheiten des iPhone 12-Lineup.

Wenn die Nachfrage nach einem Produkt so stark und die Verkaufszahlen so hoch stiegen, sei dies die Voraussetzung für steigende Kurse, wird JPMorgan von Medienberichten zitiert. Die Bank erhöht daher ihr Kursziel von 165 Dollar auf 170 Dollar.

Das iPhone 13 wird aktuell im September erwartet, in dieser Meldung lest ihr mehr über einen möglichen Termin für die Präsentation. Erwartet werden abermals vier Modelle in den Formfaktoren 5,4 Zoll, 6,1 Zoll und 6,7 Zoll. Dieses Jahr dürfte Apple wohl letztmalig ein iPhone Mini auf den Markt bringen.

