iPhone 13 ab 17. September vorbestellbar und AirPods 3 Ende September im Handel?

Apple könnte sein neues iPhone 13 tatsächlich am 14. September vorstellen: Neue Gerüchte sprechen von einem Start des Verkaufs / der Vorbestellungen für den 17. September, einem Freitag.

Keinen Monat dauert es mehr, bis Apple damit beginnt, ein wohl hell loderndes Produktfeuerwerk abzubrennen, den Anfang macht höchst wahrscheinlich Apples nach wie vor wichtigster Umsatzbringer – das iPhone 13. Es könnte am 17. September in den Verkauf gehen, das behauptet nun eine chinesische Quelle auf Basis eines Screenshots, der zuvor bereits in chinesischen sozialen Medien verbreitet wurde.

Daraus soll sich ergeben, dass Apple den Verkauf an dem genannten Tag, einem Freitag, starten soll. Das würde wiederum eine Präsentation der neuen vier Modelle am Dienstag vor dem 17. September wahrscheinlich machen.

Noch immer reichlich spekulativ

Dies wäre dann wiederum der 14. September, ein Termin, auf den zuvor bereits verschiedene Analysten unter anderem der Bank Wedbush getippt hatten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Während nun also einiges für den 14. September als Termin für die keynote zu sprechen scheint, ist die chinesische Quelle doch eher mit Vorsicht zu genießen. Sie ist nämlich auch für bekannt, wiederholt unzutreffende Gerüchte zu Terminen von Apple-Events verbreitet zu haben.

AirPods 3 Ende September?

So sollte auch die weitere Behauptung der Seite mit Skepsis aufgefasst werden: Danach sollen die neuen AirPods 3 am 30. September in den Verkauf gehen, deren Vorstellung könnte allerdings auch bereits auf der Keynote erfolgen. Deren Programm wird möglicherweise durch die Präsentation der vier iPhone 13-Modelle, der Vorstellung der neuen Apple Watch Series 7 sowie der AirPods 3 bestritten.

Weitere Keynotes dürften dann die neuen MacBook Pro-Modelle sowie die neuen iPads enthüllen.

