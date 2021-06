Home iPhone iPhone 12-Silikon-Cases: Apple veröffentlicht drei neue Sommerfarben

Passend zum Sommeranfang hat Apple nun das Angebot an iPhone 12 Silikon Cases erweitert. Hinzugefügt wurden drei neue Farben, die jeweils Farbtöne von gelb, blau und orange darstellen.

Laut Apple Online Store heißen die neuen Farbtöne in der deutschen Version Sonnenblume (Affiliate-Link), Wolkenblau und Leuchtorange, womit der Bezug zum Sommer wohl recht deutlich wird. Diese kosten, wie auch alle anderen Farbvarianten der Silikon Cases, 55 Euro und sollen am Mittwoch in den Verkauf gehen.

In den Genuss der neuen Farben kommen allerdings nur Nutzerinnen und Nutzer, die ein iPhone 12 besitzen. Hierbei spielt es jedoch keine Rolle, um welches Modell es sich handelt, da die neuen Hüllen sowohl fürs Standardmodell als auch für Pro- und Mini-Version erworben werden können.

Natürlich hat Apple auch hier wieder darauf geachtet, dass die neuen Cases farblich zu den bereits erschienenen Varianten des Leder-Wallets passen und entsprechend kombiniert werden können. Beispielsweise ist die Farbe „Sonnenblume“ beinahe identisch mit der Farbe „California Poppy“, in der das Leder-Wallet angeboten wird.

Keine passenden Sport-Armbänder für die Apple Watch

Bislang wurden jedoch noch keine farblich passenden Sport-Armbänder für die Apple Watch angekündigt. Dennoch lässt sich sagen, dass bereits ein geflochtener Solo Loop in „Leuchtorange“ und ein Sport Loop in „Sonnenblume“ erschienen ist.

