iPhone 12 Pro soll bessere optische Bildstabilisierung bekommen

Das neue iPhone-Flaggschiff von 2020 soll eine verbesserte optische Bildstabilisierung erhalten. Davon würde vor allem die Ultraweitwinkel-Linse profitieren. Auch sollen bessere Aufnahmen unter Nutzung zusätzlicher Kamerahardware möglich werden.

Apple könnte dem iPhone im kommenden Jahr eine weiterentwickelte optische Bildstabilisierung mitgeben, das geht aus einem entsprechenden Bericht der taiwanischen Digitimes hervor. Das Blatt spricht in diesem Zusammenhang von einer sogenannten sensor-shift-Lösung. Diese würde direkt am Sensor der Kamera ansetzen, statt wie bisher an der Linse. Apple verbaut schon länger eine optische Bildstabilisierung in seinen iPhones, damit sind auch die aktuellen Modelle von 2019 ausgestattet.

Neue sensor-shift-Kamera wohl nur beim Top-Modell von 2020

Wie es weiter heißt, werden hauptsächlich das 6,1 Zoll- und das 6,7 Zoll-iPhone die neue sensor-shift-Kamera erhalten, also die neuen Top-Modelle von 2020. Das ist plausibel, hat Apple doch schon häufiger Premium-Features wie eine verbesserte Kamera nur den Flaggschiffen eingebaut. Die sensor-shift-Kamera soll auch der Ultraweitinkellinse eine optische Bildstabilisierung verschaffen und könnte zudem für bessere Bilder bei der Nutzung optionaler Aufsatzlinsen für die Kamera sorgen. Das neue Top-iPhone wird wohl weiterhin über eine 3D-Time-of-flight-Linse in der Kamera verfügen. Die neuen Kamera-Komponenten werden laut Digitimes größtenteils von . Largan Precision gefertigt, das rund 80% der Kontingente beisteuern soll. Die übrigen 20% werden von Genius Electric Optical bezogen werden, heißt es. Die Komponenten für die Motorsteuerung des neuen Sensors sollen vom taiwanischen Unternehmen ALPS kommen, während Sony den eigentlichen Bildsensor liefert.

2020 auch besserer optischer Zoom am Smartphone

In einer früheren Meldung berichteten wir über zu erwartende Fortschritte beim optischen Zoom in Smartphones. Inwieweit Apple hier beim nächsten iPhone nachlegen wird, bleibt noch abzuwarten. 2019 ergaben sich hier keine Veränderungen, während man in der Branche hier schon neue Akzente setzt.

