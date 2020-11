Home Apple iPhone 12 Pro Max Kamera-Reviews: Jeder sagt etwas anderes?

Gestern kamen nicht nur die Eindrücke der ersten Tester zum iPhone 12 mini, sondern auch verschiedene Reviews und Testberichte zum iPhone 12 Pro Max ans Tageslicht. Vor allem drehen sich dieses Tests natürlich um die Kamera. Wir haben uns die Zeit genommen und vier ausführliche Berichte genauer angesehen. Das Ergebnis: Alle ziehen ein anderes Fazit.

Das ist eher ungewöhnlich, zumal gewisse Fortschritte wie Schärfe, Details, Rauschen, Low-Light-Performance, der Porträt Modus und mehr bei einer Kamera objektiv bewertet werden können. Freilich sind Farben, HDR und Kontraste dann eher subjektiv. Allerdings sind sich die Reviews dieses Jahr uneins in fast jeder Kategorie. Das eröffnet Fragen der Seriosität ebenjener Tester genauso wie hinsichtlich Apples Performance beim absoluten High-End-Modell der iPhones dieses Jahr.

Für den Preis eines MacBooks bekommt man dieses Jahr eine deutlich größere Linse, 2,5x optischen Zoom, Sensor Shift und mehr. All das resultiert laut MKBHD und Alexander Böhm in kaum bemerkbaren Unterschieden zum deutlich günstigeren Bruder iPhone 12 mini. Böhm merkt jedoch an, dass die Videos aus dem 12 Pro Max eine ganz andere Welt sind im Vergleich zum 12 Pro. Auch die Tiefenschärfe ist deutlich schöner durch die 1,7 micrometer Pixel sowie den größeren Sensor.

Für The Verge ist der Unterschied jedoch gravierender, sie küren da iPhone 12 Pro Max gar zur besten Smartphonekamera aller Zeiten. Schließlich hat auch „Mrwhosetheboss“ das Pro Max schon getestet und mit dem Note 20 von Samsung und dem Huawei Mate 40 Pro verglichen. Er kommt zum Schluss, dass das iPhone die besten Videos schießt, nicht jedoch die besten Fotos. Außer bei Nacht, hier hätte das iPhone 12 Pro Max die Nase vorne. Bei HDR – einem Bereich den The Verge sehr lobt – fällt das iPhone angeblich flach gegen Huawei.

Die Ergebnisse sind derart konträr, dass es wohl dieses Jahr mehr denn je auf den Geschmack ankommt. Schade wäre indessen, wenn der Unterschied zum normalen Pro und mini wirklich kaum bemerkbar wäre. Man fragt sich am Ende, wozu man den Aufpreis bezahlt.

Wir werden sowohl das iPhone 12 mini als auch das iPhone 12 Pro Max zum Testen in der Redaktion haben und die Geräte auch in Sachen Kamera vergleichen sowie mit dem normalen 12 Pro messen. Wir sind schon gespannt!

