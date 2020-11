Home Apple Vorbereitungen laufen: Apple Store ist wieder offline

Vorbereitungen laufen: Apple Store ist wieder offline

Und da ist es wieder so weit: Der Apple Online Store verabschiedet sich im Vorfeld der Keynote. Erfahrungsgemäß wird jetzt umgebaut und vorbereitet, bevor man dann die erwarteten neuen Produkte zumindest schon ansehen, vielleicht auch kaufen kann.

Wer es noch nicht wusste, jetzt aber zufällig gerade ein iPhone kaufen wollte: Heute ist Keynote. Und wie das immer so ist bei Apple, wenn eine Keynote ansteht, einige Stunden davor geht der Apple Store vom Netz. „Sind gleich zurück“, heißt es dann immer, was so viel bedeutet wie, dass dort jetzt neue Produkte eingeplfegt werden. Ob dafür der Store noch immer offline gehen muss oder man das nur noch aus Tradition macht oder in dem Bemühen, keine Details in letzter Minute unabsichtlich zu leaken, wer will das schon wissen.

Neue MacBooks werden erwartet

Was heute vorgestellt wird, ist in Teilen so weit bekannt: Neue MacBooks. Das Highlight an ihnen ist der Prozessor. Apple Silicon ist der Name für die neuen Chips, die auf ARM basieren und von Apple optimiert wurden. Ob daneben noch die AirTags vorgestellt werden oder die AirPods Studio, bleibt abzuwarten. Zu beiden neuen Produkten hatte es zuletzt Spekulationen über eine bevorstehende Einführung gegeben, wir hatten hier und hier darüber berichtet.

