Home iPhone iPhone 12 Pro besonders beliebt: Verkäufe weiter auf Wachstumskurs

iPhone 12 Pro besonders beliebt: Verkäufe weiter auf Wachstumskurs

Apple legte gestern Abend bekanntlich abermals neue Rekordzahlen vor: Nie zuvor wurde ein drittes Fiskalquartal so erfolgreich abgeschlossen. Der zentrale Umsatztreiber hier ist und bleibt das iPhone. Hier hat Apple zuletzt abermals zahlreiche Nutzer zum Upgrade bewegen können.

Apple legte gestern Abend seine Zahlen zum dritten Fiskalquartal 2021 vor: diese decken den Zeitraum des zweiten Kalenderquartals ab, ein traditionell eher schwächerer Zeitraum im Jahr, blickt man etwa auf den Verkauf des iPhones. Dennoch, der Absatz des iPhones kletterte im zurückliegenden Quartal immens, wie ihr in unserer Zusammenfassung der Zahlen ersehen könnt.

Apple konnte viele Kunden vom iPhone überzeugen

Wie Applechef Tim Cook gestern Abend im Rahmen des Conference Calls erklärt hat, konnte man das Wachstum an iPhone-Nutzern, die von einem älteren Modell zu einem aktuellen iPhone griffen beziehungsweise von einem Android-Smartphone zu einem iPhone verführt werden konnten, zweistellig steigern.

Das iPhone 12 Pro wurde besonders stark nachgefragt

Laut Apples CEO Tim Cook hat das Unternehmen vor allem das iPhone 12 Pro besonders gut unter die Leute bringen können. Zuletzt hatten bereits verschiedene Einschätzungen von Marktbeobachtern gezeigt, das vor allem das besonders teure iPhone 12 Pro Max sich am besten verkauft.

Alles in allem, so schloss Cook, habe Apple mit Blick auf die Verkäufe des iPhones das erfolgreichste dritte Fiskalquartal in seiner Geschichte hinter sich.

In Zusammenhang mit dem iPhone 12 wird auch immer wieder von einem Superzyklus gesprochen, Cook zumindest erklärte, der Update-Drang der Kundenbasis hin zum neuen iPhone 12 sei zuletzt weiter stark geblieben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!