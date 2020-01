Apple steigert Ausgaben für Lobbyarbeit in den USA auf Rekordhoch, ist aber im Vergleich noch sparsam

Apple hat im letzten Jahr so viel Geld für Lobbyarbeit in der US-Hauptstadt ausgegeben wie nie zuvor. Allerdings ist der investierte Betrag nur für Apple ein Rekord, andere Firmen aus dem Tech-Sektor trieben ihre Lobby-Budgets 2019 in schwindelerregende Höhen.

Apple hat 2019 sein Budget für Lobbyarbeit in Washington noch einmal gesteigert, das geht aus einem aktuellen Branchenbericht hervor, der die Angaben verschiedener Firmen zusammenfasst. Danach hat Apple 2019 rund 7,4 Milliarden Dollar für politische Kommunikation investiert.

Für Apple ist das ein Rekord, im Jahr zuvor waren es 6,2 Milliarden Dollar, im Jahr davor stiegen die Ausgaben schon einmal auf 7,2 Milliarden Dollar. Vor 2016 hatte Apple nie mehr als fünf Milliarden Dollar hierfür ausgegeben. Es zeigt sich hier: Der Einzug von Donald Trump ins Weiße Haus hat Apples Lobbyausgaben deutlich nach oben getrieben, sie bleiben seither aber einigermaßen konstant, das trifft auf andere Akteure weniger zu.

Facebook und Amazon verbrennen in Washington Jahr für Jahr Geldberge

Anders sieht das bei den übrigen Branchengrößen des Tech-Segments aus. Amazon hat tatsächlich den unglaublichenBetrag von 16,7 Milliarden Dollar für Lobbyarbeit im letzten Jahr investiert, im Jahr zuvor waren es noch 12,6 Milliarden Dollar. Auch Amazon trieb sein Budget weiter auf und legte hierfür 16,1 Milliarden Dollar an, 14,4 Milliarden Dollar waren es im Vorjahr. Immerhin, bei Google wurde 2019 kräftig gespart: Der Lobby-Etat schrumpfte auf 11,8 Milliarden Dollar, nachdem er 2018 auf aberwitzige 21,7 Milliarden Dollar angewachsen war.

Die Unternehmen sind nicht verpflichtet, hierzu Angaben zu machen, alle entsprechenden Informationen sind freiwillig.

