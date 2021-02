iPhone 12 mit 5G-Dual-SIM: iOS 14.5 bringt endlich Besserung

Mit iOS 14.5 kann am iPhone 12 endlich auch 5G im Dual-SIM-Modus genutzt werden. Diese Kapazität wird bereits sehnsüchtig erwartet, Apple hatte ein entsprechendes Update zwar in Aussicht gestellt, es kommt aber deutlich verspätet. iOS 14.5 wird erst im Frühling für alle Nutzer erscheinen.

Das iPhone 12 besitzt, ebenso wie seine Vorgänger ab dem iPhone Xs / iPhone XR, sowohl den Einschub für eine physische Nano-SIM, wie auch die eSIM, eine virtuelle SIM-Karte, die über heruntergeladene beziehungsweise vom Betreiber zugeschickte Profile konfiguriert wird. Auf diese Weise realisiert das iPhone einen eingeschränkten Dual-SIM-Betrieb, der zwar nicht alle, aber viele Bedürfnisse von Dual-SIM-Anwendern deckt. Eins konnte das iPhone 12 bis jetzt aber nicht: 5G für beide SIM-Karten anbieten.

Wer das iPhone 12 mit zwei SIMs nutzen will, kann kein 5G nutzen, das wird sich nun ändern.

Apple hatte sich bereits im Herbst zum kommenden Support von 5G am iPhone 12 im Dual-SIM-Modus geäußert und eine entsprechende Ertüchtigung zugesagt, die sollte aber eigentlich noch bis Ende 2020 erfolgen. Nun wird es eher Frühling 2021 werden: Denn iOS 14.5 bringt zwar die entsprechende Erweiterung, wie sich nun zeigt, das Update wird aber erst in einigen Monaten für alle Nutzer erwartet.

