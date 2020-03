iPhone 12 im Oktober statt im September? Es knirscht in der Lieferkette

Das iPhone 12 landet womöglich erst im Oktober oder November in den Läden und bei den Kunden. Die Massenproduktion sollte eigentlich im Juni starten, in der aktuellen Lage wird dieser Zeitplan aber womöglich nicht zu halten sein. Apple rät im Moment noch immer seinen Mitarbeitern von Reisen in bestimmte Länder ab, darunter auch China.

Gestern berichteten wir über eine Einschätzung einer Gruppe von Analysten bei der Bank of America. Sie gingen davon aus, dass sich aufgrund der Krise um den Corona-Virus nicht nur das iPhone 9 bis in den April oder Mai verspäten könnte, das eigentlich für den März erwartet wird, auch für das iPhone 12 stellten sie eine eher pessimistische Prognose an. In die selbe Kerbe schlägt nun eine Einschätzung aus Taiwan. Unter Berufung auf verschiedene Quellen bei Zulieferbetrieben von Apple schreibt das Magazin Digitimes, Apple werde das iPhone 12 vielleicht nicht vor Oktober in die Läden bringen können.

Verspäteter Start der Massenproduktion führt zu Verzögerungen beim iPhone 12-Launch

Grund für die Verzögerungen ist natürlich auch hier der Corona-Virus, konkret wirkt sich die Situation aktuell auf die engineering verification tests aus, das sind die letzten Maßnahmen zur Vorbereitung der Massenproduktion des neuen iPhones. Diese werden stets unter Aufsicht von Apple-Ingenieuren durchgeführt, um die Qualität in der Massenfertigung zu sichern, doch diese dürfen momentan nicht nach China reisen, wie bereits letzten Monat bekannt wurde. Die EVTs sollten eigentlich bis Ende März beendet sein, damit die Massenproduktion Ende Juni pünktlich starten kann. Nun aber könnten sich die EVTs noch bis Ende April hinziehen, der Start der Massenfertigung in der Folge auch und also auch der Launch des iPhone 12. Dieser würde dann vom September in den Oktober rutschen, zumal Apple noch weitere Orders bei Chipfertigern platzieren muss, deren Komponenten ebenfalls für die Massenfertigung gebraucht werden und sich momentan verzögern.

