iPhone 12 + 12 Pro Ersteindruck: Alle Farben, Design und Apple Store in Corona

Heute ist Verkaufsstart der neuen iPhones. Das wisst ihr wohl alle. Während die meisten vermutlich noch auf ihr iPhone warten oder dieses Jahr ohnehin keines kaufen, haben wir hier die ersten Eindrücke für euch. Ich war heute morgen schon um 8.00 Uhr im Apple Store in Wien und habe mir die ganzen Modelle angeschaut sowie mein iPhone 12 Pro in blau abgeholt. Meine Erfahrungen, Fotos und Eindrücke lest ihr hier. Viel Spaß!

Zunächst einige Worte zum Apple Store. So streng waren Apple und die Sicherheitsfirma noch nie. Der Verkaufsstart ist ja immer ein Tohuwabohu, aber heute wurde wirklich auf alles geachtet. Während die Mitarbeiter gewohnt freundlich sind (Grüße an meinen Verkäufer, der übrigens Apfelpage.de Leser ist), wurde man beim Anstehen alleine mehrfach von der Sicherheitsfirma ermahnt, dass man bitte mehr Abstand halten solle.

Auch drinnen kam das vor. Desinfizieren der Hände vor dem Anfassen der Geräte wurde zudem gewünscht. Das ist ja an sich alles gut und recht, man fühlte sich jedenfalls sicher beim Einkaufen! Und das Desinfektionsmittel war das erste seiner Art, das ich wirklich gerne aufgetragen habe. Der Schaum riecht nicht komisch und ist angenehm zu verteilen. Die meisten Geschäfte haben hier billige und scharfe Mittel.

iPhone 12 und 12 Pro Design

Der erste Eindruck beim Halten in der Hand (nach nun 6 Jahren mit einem runden iPhone in der Hosentasche) war „ach du … ist das kantig“. Und ja das ist es. Es fühlt sich komisch an, zumal nicht einmal das iPhone 5 damals so kantig wirkte, weil es ja deutlich kleiner war. Ist es scharfkantig? Ja, ich würde sagen, das ist es. Ist es unangenehm zu halten? Hm, nein das ist es nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es beim längeren Halten wirklich nicht so angenehm ist wie der Vorgänger.

Im Endeffekt sehen die Geräte aber allesamt extrem frisch und schick aus. In Zeiten, in denen jedes Handy rundgelutscht und geschwungen daherkommt, ist das iPhone 12 und 12 Pro eine Ausnahme und Abwechslung, die ganz bestimmt einen Trend setzen wird. Ich muss aber ehrlich sein: Das iPhone 12 gefällt mir persönlich dieses Jahr noch besser. Das Aluminium sieht im Zusammenspiel mit der schwarzen Front verdammt gut aus. Die Rückseite sieht zwar leider billiger aus mit dem „glossy look“, doch man sieht das Gerät ja meist von oben oder der Seite. Das Edelstahl beim 12 Pro sieht besonders beim silbernen und goldenen fast etwas aus wie Plastik. Gut, versteht mich nicht falsch, ich meine mit „fast“ auch „fast“. Doch wir kennen ja alle dieses Fake-Metall von günstigen Geräten im Haushalt. Das silberne und goldene Gerät hat mich daran erinnert. Anders ist das beim blauen und schwarzen 12 Pro.

Die Farben

Eines vorweg: Fast alle Farben sehen in echt etwas anders aus als auf den Marketingbildern von Apple. Mal im ernst, das ist fast gelogen, was wir da sehen. Die echten Farbtöne trifft Apple aber auf der Seite der technischen Daten hervorragend! Dort könnt ihr euch wirklich bei Unsicherheit einmal hinwagen. Denn die Bilder auf der Website treffen die Wahrheit selten.

Da Farben aber subjektiv sind und Geschmäcker verschieden, möchte ich herausstreichen, dass dies meine Eindrücke sind von allen Farben:

iPhone 12 schwarz: Sieht in echt aus wie auf den Bildern, mattes und sattes schwarz.

Sieht in echt aus wie auf den Bildern, mattes und sattes schwarz. iPhone 12 blau: Ein total dunkles blau, fast schon in Richtung Violett in manchem Licht. Auf den Bildern und Videos sieht es meist viel heller aus als in echt.

Ein total dunkles blau, fast schon in Richtung Violett in manchem Licht. Auf den Bildern und Videos sieht es meist viel heller aus als in echt. iPhone 12 rot: Auf den Bildern recht gut getroffen, die Seiten sehen wirklich so knallig und tiefrot aus. Die Rückseite hingegen wirkt sehr hellrot, fast schon Richtung orange oder pink, je nach Licht.

Auf den Bildern recht gut getroffen, die Seiten sehen wirklich so knallig und tiefrot aus. Die Rückseite hingegen wirkt sehr hellrot, fast schon Richtung orange oder pink, je nach Licht. iPhone 12 weiß: Wie bei schwarz: Die Bilder treffen es gut. Das Zusammenspiel der kantigen, silbernen Seite mit der schwarzen Front sieht meiner Meinung nach unheimlich schick aus.

Wie bei schwarz: Die Bilder treffen es gut. Das Zusammenspiel der kantigen, silbernen Seite mit der schwarzen Front sieht meiner Meinung nach unheimlich schick aus. iPhone 12 grün: Ein sehr helles grün, von der Seite sieht es oft silbern aus, die Rückseite teilweise Richtung helltürkis.

iPhone 12 Pro Pazifikblau: Es kommt hier mehr als bei jedem anderen Gerät auf das Licht an. In hellem Licht kann es sehr blau und Richtung sattes türkis wirken. Bei schummrigem Licht ist es einfach schwarz. Man sieht in vielen Situationen kaum einen Unterschied zum schwarzen Modell. Die hellen, leuchtenden Kanten der Apple-Bilder sind nicht wahr. Und puh…das Teil zieht Fingerabdrücke an wie kein anderes iPhones.

Es kommt hier mehr als bei jedem anderen Gerät auf das Licht an. In hellem Licht kann es sehr blau und Richtung sattes türkis wirken. Bei schummrigem Licht ist es einfach schwarz. Man sieht in vielen Situationen kaum einen Unterschied zum schwarzen Modell. Die hellen, leuchtenden Kanten der Apple-Bilder sind nicht wahr. Und puh…das Teil zieht Fingerabdrücke an wie kein anderes iPhones. iPhone 12 Pro Graphit: Wie sein Vorgänger, ein satter und schwarzer Lack auf der Seite und ein tolles mattes Schwarz auf der Rückseite.

Wie sein Vorgänger, ein satter und schwarzer Lack auf der Seite und ein tolles mattes Schwarz auf der Rückseite. iPhone 12 Pro gold: Der Unterschied zu silber ist von der Seite kaum zu sehen. Erst dachte ich, das goldene Modell sei gar nicht ausgestellt. Je nach Licht wirkt es dann aber doch recht golden.

Der Unterschied zu silber ist von der Seite kaum zu sehen. Erst dachte ich, das goldene Modell sei gar nicht ausgestellt. Je nach Licht wirkt es dann aber doch recht golden. iPhone 12 Pro Silber: Für meine Begriffe wirkt das Silber mit den eckigen Kanten am wenigsten „edel“. Beschreiben kann ich das kaum, aber das silberne Edelstahl kam bei den runden Kanten mehr zur Geltung. Hier sieht es fast etwas günstig aus.

MagSafe Eindruck

Hier bin ich noch unsicher. Grundsätzlich scheint das Teil das Teil schwer genug zu sein, sodass es auf dem Tisch hält. Außerdem finde ich die gummierte Beschaffenheit sehr gelungen. Wie angenehm es ist, das iPhone während dem Laden damit zu bedienen, muss sich aber noch zeigen. Man hat damit schon ein sehr fettes Ding in der Hand. Ich war jedoch positiv überrascht, es stört soweit kaum beim Halten. Probleme hatte ich aber BEIM Laden! Kein Witz: Mein iPhone 12 Pro scheint nicht durchgängig zu laden, sondern alle 10 Sekunden für 2 Sekunden zu stören. Das iPhone 11 Pro hat keine Probleme und lädt hervorragend mit MagSafe. Indessen wird es sehr heiß.

Ich hoffe, das sind noch Startschwierigkeiten und ich habe kein fehlerhaftes Gerät erwischt. Doch soweit ich das sagen kann: Mein iPhone 12 Pro funktioniert nicht mit MagSafe.

iPad Air Eindruck

Wenn wir schon dabei sind, hier noch einige Bilder zum iPad Air und die Farben. Übrigens: Man sieht noch einen minimalen Unterschied bei den Bildschirmrändern. Das iPad Air hat einen leicht dickeren Rand. Das fällt nur dem Kenner auf, aber es fällt auf.

Das Roségold ist wirklich gleich wie bei den MacBooks, die Rückseite wirkt exakt gleich. Das blaue Modell ist total hellblau, fast Richtung silber im Licht. Beim grünen Modell hatte ich das Gefühl, dass die Seiten etwas dunkelgrüner wirken als beim iPhone 12.

Fazit

Der iPhone-Verkaufsstart ist immer etwas spannendes. Und dieses Jahr warten wir auf die beiden interessanten Geräte ja noch etwas. Das iPhone 12 mini und 12 Pro Max kommen erst im November. Ich werde für euch nun alle möglichen Dinge austesten, allen voran MagSafe, die Kamera, die Akkulaufzeit, 5G, das Design im Alltag und mehr. Freut euch auf einige Artikel in den nächsten Tagen!

Wer von euch hat sein iPhone 12 oder 12 Pro auch schon? Was sind eure ersten Eindrücke?

