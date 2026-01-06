Gitarrenhersteller Fender stellt erstmals Bluetooth-Lautsprecher und Kopfhörer vor: Das müsst ihr wissen

Statt nur auf Gitarren und Verstärker setzt Fender zunehmend auch auf Consumer-Audio, so lassen sich die Neuvorstellungen rund um die CES 2026 interpretieren. Mit neuen Kopfhörern und Bluetooth-Lautsprechern unter dem Label Fender Audio will der Traditionshersteller seine Audio-Expertise in einen weiteren Markt übertragen – und positioniert sich dabei bewusst oberhalb des üblichen Mainstreams.

Elie 06 und Elie 12: Portable Lautsprecher mit Profi-Anleihen

Die beiden neuen Lautsprecher setzen auf ein hochwertiges Innenleben mit integrierten Tieftönern sowie einer Kombination aus digitaler Signalverarbeitung und speziell angepasstem System-on-a-Chip. Fender verspricht damit eine kontrollierte, klare Wiedergabe auch bei hohen Lautstärken.

Auffällig ist zudem die Anschlussvielfalt: Neben Bluetooth lassen sich Mikrofone oder andere Audioquellen per XLR anschließen – ein Detail, das eher aus dem professionellen Audioumfeld bekannt ist. Zusätzlich können zwei Lautsprecher drahtlos über das proprietäre Telepath-System von Fender miteinander gekoppelt werden.

Mix: Over-Ear-Kopfhörer mit modularem Ansatz

Unter dem Namen Mix hat Fender außerdem einen neuen Over-Ear-Kopfhörer vorgestellt, der sich durch ein modulares Konzept von vergleichbaren Modellen abheben soll. Zum Lieferumfang gehört ein USB-C-Sender, der je nach Endgerät unterschiedliche Funkstandards nutzt und so eine stabile, latenzarme Audioübertragung ermöglicht.

Weiterhin unterstützt der Kopfhörer verlustfreies Audio-Streaming über USB-C. Eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ist ebenfalls an Bord. Mit aktivierter ANC gibt Fender eine Akkulaufzeit von bis zu 52 Stunden an, ohne Geräuschunterdrückung sollen sogar bis zu 100 Stunden Musikwiedergabe möglich sein. Das sind beeindruckende Werte. Leider verrät der Audiohersteller nicht, zu wann der modulare Over-Ear verfügbar sein wird. Es heißt nur, dass diese im Laufe des Jahres für rund 300 Euro in den Handel kommen werden. Zur Auswahl werden fünf Farben angeboten, neben Schwarz und Blau stehen ein Beige sowie ein Grau und ein Rosa zur Verfügung.

Fender Audio: Neuer Geschäftsbereich

Mit der Produktlinie Fender Audio erweitert der traditionsreiche Instrumentenbauer sein Portfolio um Bluetooth-Lautsprecher und Kopfhörer. Das neue Segment soll die klassischen Kernbereiche rund um Gitarren und Verstärker ergänzen. Fender nutzt dabei seine langjährige Erfahrung im Audiobereich, um sich auch im stark umkämpften Markt für Consumer-Audio höherpreisig zu positionieren.