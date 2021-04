Home Apple iPads und Macs bald knapp? Apple rechnet mit Problemen wegen Halbleiterkrise

Apple richtet sich aktuell bereits auf Einschränkungen der Verkäufe aufgrund der aktuell herrschenden weltweiten Knappheit an Halbleitern ein. Diese sogenannte Chipkrise werde bei Apple für einen Rückgang der Erlöse um einige Milliarden Dollar führen, gibt das Unternehmen im Rahmen seiner aktuellen glänzenden Quartalszahlen an.

Apple hat sich im Rahmen der gestrigen Quartalszahlen auch zur Problematik der weltweiten Halbleiterkrise geäußert: Immer wieder deuteten CEO Tim Cook und CFO Luca Maestri an, dass Apple auf Schwierigkeiten aufgrund einer begrenzten Verfügbarkeit von Halbleiterkomponenten stoßen werde. Diese Andeutungen führten schließlich auch zu konkreten Nachfragen seitens der Analysten: Wie sehr werde Apples Lieferkette und Fertigung von diesen Problemen beeinträchtigt, wollten sie wissen.

Cook und Maestri schlängelten sich um konkrete Antworten herum, einerseits sicherlich, weil sie das immer tun, andererseits auch, weil sich die Entwicklung tatsächlich schwer abschätzen lässt. So kam denn die Aussage zur Unkalkulierbarkeit der Nachfrage einer vernünftigen Antwort noch am nächsten.

Apple wird mit Umsatzrückgängen zu kämpfen haben

Um die Frage nach dem Ausmaß der zu erwartenden Beeinträchtigungen seriös beantworten zu können, so Cook, müsste Apple die Nachfrage in anderen Branchen kennen, aber die kennt man nicht. Die Verfügbarkeit von für die eigenen Produkte benötigten Halbleitern hängt auch ganz wesentlich von den Vorgängen in anderen Teilen der Lieferkette ab, die wiederum auch vom Ausmaß der Reservierungen anderer Unternehmen abhängig ist. Apple habe eine gute Einschätzung des eigenen Bedarfs, aber keine verlässliche Einschätzung des allgemeinen Bedarfs an Halbleiterkomponenten.

Luca Maestri fügte an: Apple werde sicher einen Rückgang der Umsätze etwa beim Verkauf der iPads und Macs von drei bis vier Milliarden Dollar im dritten Quartal sehen. Die Verkäufe würden durch die Versorgungslage limitiert, nicht durch die Nachfrage, so die Apple-Manager.

