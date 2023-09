Home iPad iPad Pro 2024: Zwei Modelle mit hybriden OLEDs kommenden Sommer?

Apple dürfte kommendes Jahr die nächsten iPad Pro-Modelle auf den Markt bringen. Einige Hersteller von Display-Panels beginnen bereits jetzt damit, ihre Kapazitäten aufzustocken. Apple soll beim iPad Pro 2024 auf hybride OLEDs setzen.

Apple wird wohl im kommenden Jahr das iPad Pro einem größeren Upgrade unterziehen. Dabei wird wahrscheinlich erstmals ein OLED-Panel in ein iPad eingebaut. Ein aktueller Ausblick der in Taiwan erscheinenden Fachzeitschrift Digitimes geht davon aus, dass zwei iPad Pro-Modelle Mitte kommenden Jahres in den Verkauf gehen könnten, eins mit 11 und ein weiteres mit 12,9 Zoll messendem Display.

Hybride OLEDs bieten viele Vorteile

Derzeit seien bereits erste Fertiger damit beschäftigt, ihre Kapazitäten der OLED-Produktion aufzubauen, so Digitimes weiter. Dem Vernehmen nach hat Apple bei Samsung und LG Display Kapazitäten für die Produktion innovativer iPad-Panels angefragt.

Apple soll hierbei auf hybride Panels setzen, die aus festen und flexiblen Schichten aufgebaut sind. Dadurch können sie leichter ausfallen, als konventionelle Displays. OLEDs bieten zudem eine größere Helligkeit, besseren Kontrast und Farbtreue sowie einen geringeren Stromverbrauch als die LCD-Brüder.

Apple setzt im iPhone und auf der Apple Watch schon lange auf OLEDs, die iPad Pro-Modelle, wie auch das MacBook Pro bieten zudem seit einigen Jahren Mini-LED-Displays. Zudem können Nutzer am iPad Pro schon seit 2017 auf die schnelleren ProMotion-Displays bauen. In einer weiteren Meldung haben wir uns zuletzt damit beschäftigt, welche Pläne Apple für weiterhin starke iPad Pro-Verkäufe gefasst haben dürfte. Das iPad ohne Namenszusatz könnte indes bereits dieses Jahr ein kleineres Update erhalten.

