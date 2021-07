iPad Mini: Neue Version mit 8,3 Zoll-Display, aber gleich großem Gehäuse

Das neue iPad Mini soll ein größeres Display erhalten: Die Diagonale wächst aber womöglich nicht so deutlich, wie frühere Ausblicke hatten erhoffen lassen. Allerdings soll das größere Panel nicht durch ein größeres Gehäuse erkauft werden, was wiederum für ein frisches Design spricht.

Apple wird das neue iPad Mini angeblich mit einem größeren Bildschirm ausliefern. Entsprechende Vermutungen hierzu hatte es in den letzten Monaten zu verschiedenen Gelegenheiten gegeben. Nun hat sich Ross Young ebenfalls zu dieser Frage geäußert: Der Analyst von DSCC beobachtet die Display-Lieferkette und notiert regelmäßig relevante Entwicklungen in diesem Bereich.

As we published earlier today, iPad mini 6 is 8.3".

— Ross Young (@DSCCRoss) July 26, 2021