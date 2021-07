Home Featured iPad Mini bekommt angeblich auch Mini-LED-Display

iPad Mini bekommt angeblich auch Mini-LED-Display

Das neue iPad Mini kommt womöglich auch mit einem Mini-LED-Display: Diese Technik hatte Apple gerade erst im neuen iPad Pro 2021 eingeführt und hier auch nur im großen Modell. Perspektivisch soll sie allerdings auch in weiteren iPad-Modellen Einzug halten.

Apple wird das iPad Mini in Zukunft vielleicht auch mit einem Mini-LED-Display ausstatten: Dieser Wechsel von einem klassischen LCD-Panel soll bereits im kommenden Modell des iPad Mini erfolgen, das berichtet aktuell die Fachzeitschrift Digitimes für Abonnenten. In ihrer Einschätzung, die sich auf Quellen in der asiatischen Produktionsindustrie stützt, folgert man diese Annahme aus dem Umstand, dass der Fertiger von Hintergrundbeleuchtungskomponenten Radiant Optoelectronics die Lieferungen an Apple von Komponenten für das MacBook Pro und das iPad Mini im dritten Quartal aufnehmen soll. Im vierten Quartal werde der Fertiger dann die Liefermenge hochfahren.

Wann kommt das Mini-LED-Display in das iPad Mini?

Schon zuvor gab es Prognosen, wonach Apple ein iPad Mini mit Mini-LED bringen möchte, allerdings herrschte über den Zeitrahmen noch Unklarheit.

Mini-LEDs sind im Vergleich zu konventionellen LCDs leucht- und kontraststärker bei geringerem Stromverbrauch, die Fertigung ist jedoch aufwendiger und es gibt auch einige potenzielle Schwächen bei der Darstellung, die sich in Form von Überstrahlen von Bildausschnitten bemerkbar machen können. Alles in allem ist ein Mini-LED-Panel dem LCD aber überlegen.

Ob nun mit Mini-LEDs oder nicht, das iPad Mini in seiner nächsten Generation soll mit USB-C und A15-Chip kommen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

