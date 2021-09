Home Apps iOS-Nutzer von YouTube Premium können Bild-in-Bild-Wiedergabe in der App testen

Abonnenten von YouTube Premium erhalten in der iOS-App seit kurzem die Möglichkeit, einige neue Funktionen auszuprobieren. So wird etwa die Bild-in-Bild-Wiedergabe erneut in die App eingebracht. Diese Funktion mag dem Videoportal einfach nicht recht gelingen. In den vergangenen Monaten entwickelte sich ein unverständliches Durcheinander um die Implementierung dieses Features.

Googles Tochter YouTube arbeitet an einigen Verbesserungen für seine Apps für iOS und Android. Im Rahmen dieser Erprobungen erhalten nun Nutzer der iOS-App eine Möglichkeit, an zeitlich befristeten Feldtests neuer Funktionen für die App teilzunehmen.

Dazu zählt etwa die Bild-in-Bild-Wiedergabe von Videos. Diese Funktion wurde schon lange von YouTube angekündigt und ist immer wieder einmal für einige Nutzer verfügbar – oder auch nicht. Sie steht nur Nutzern von YouTube Premium zur Verfügung. Abonnenten des Dienstes erhalten für 1,99 Euro im Monat YouTube Music, vergleichbar mit Apple Music, sowie YouTube ohne Werbung und mit Offlinevideos – und mit Bild-in-Bild.

Nutzung zunächst nur zeitlich befristet

Die Hinweise auf neue Features in der iOS-App von YouTube werden einigen Nutzern sporadisch angezeigt. Das zu testende Feature muss dann aktiviert werden, Bild-in-Bild steht dem Nutzer vorerst bis Ende Oktober zur Verfügung.

In ersten kurzen Tests funktionierte die Funktion genau, wie sie soll: Startet der Nutzer ein Video und verlässt die App, läuft der Clip im MiniPlayer weiter, während andere Anwendungen genutzt werden können.

Daneben können Nutzer noch die Übersetzung von Kommentaren ausprobieren. Wieso YouTube so große Probleme damit hat, die Bild-in-Bild-Funktion auf konsistente Weise in Web und App einzuführen und das Feature dauerhaft anzubieten, bleibt rätselhaft.

