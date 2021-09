Home Deals Amazon Fire TV, Echo und eero im Angebot

Amazon Fire TV, Echo und eero im Angebot

Wer gerade auf der Suche nach einem neuen Smart Speaker ist, seinen Fernseher Smart TV-tauglich machen will oder einen HomeKit-fähigen Router benötigt, sollte auf diese Deals einen genaueren Blick werfen. Amazon hat hier abseits von Prime Day und Co. den Rotstift angesetzt und bietet attraktive Rabatte an.

Echo, Fire TV und eero im Angebot

Auf die eigenen Produkte von Amazon könnt Ihr heute bis zu 50% sparen. Wer also ein älteres Modell gegen ein aktuelles Modell austauschen muss, sollte sich das Angebot nicht entgehen lassen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!