iOS als Datenkrake? | iPhone 15 mit lahmem USB 2.0 | Spannende Apple-Gerüchte der Woche! – JETZT im Apfelplausch

Apples Satelliten-Notruffeature ist nicht nur in den USA gestartet, es kommt sogar nach Deutschland und das schon bald. Das war ein Thema in dieser Sendung, in der wir unter anderem auch über Unterschiede bei USB-C am iPhone 15 und Apples Pläne für mehr oder doch eher nicht noch mehr Werbung sprechen wollen. Am Mikrofon sind wie immer Lukas und Roman – willkommen zur Ausgabe 267.

Auch in dieser Episode macht natürlich Post von euch per E-Mail und Instagram den Anfang, bevor wir mit den Themen der heutigen Sendung loslegen.

00:00:00: Intro und Gelaber

00:33:15: iPhone-SAT-Funktion kommt nach Deutschland

00:45:05: Verschiedene Gerüchte und News der Woche: Always-On-Display anpassbar, Ausblick aufs iPhone 15, Chip-Entwicklungen in den USA, Lieferkettenchaos, neue MagSafe Charger?

Kommt das Appleverse?

Bei Apple wird man niemals das Wort Metaverse in den Mund nehmen, verkündeten Apples Manager vollmundig. Das ist vielleicht auch nicht nötig, weil Apples Antwort auf das Metaverse Appleverse heißen könnte, wir sprechen über einige Ausblicke aus der letzten Woche.

Apples Sat-Notruf ist spannend

Dass das neue Notruf-SOS-Feature mit Satellitenanbindung zunächst in den USA starten würde, war bekannt.. Dass die Funktion allerdings schon so bald nach Deutschland kommen würde, war dann doch eher überraschend – Grund für uns, noch einmal auf dieses sehr spannende Feature einzugehen und Apples Vorstoß ein wenig einzuordnen.

Das ungleiche iPhone 15-Quartett

Dass Kunden beim iPhone 15 wohl mit noch mehr Unterschieden bei Ausstattung und Leistung zu rechnen haben, wurde bereits vermutet. Nun könnte es gar bei der USB-C-Schnittstelle drastische Unterschiede geben. Die sollen zwar alle vier Modelle bekommen, doch nur die Pro-Modelle erhalten angeblich vollwertiges, schnelles USB-C.

Apple und die Chips

Dass Apple seine iPhones und Macs bald mit Chips aus den USA ausliefern könnte, möchte das Unternehmen Kunden vielleicht gern glauben lassen, entsprechend könnten jüngste Äußerungen von Tim Cook gedeutet werden, realistisch ist das allerdings leider kaum, wie eine aktuelle Einschätzung zeigt. Sie zeigt noch etwas anderes: Ohne China und Taiwan geht bei Apple nach wie vor gar nichts.

Apple und die Werbung

Apple zeigt seinen Kunden heute deutlich mehr Werbung, als noch vor zehn Jahren. Noch viel mehr sollte es aber besser nicht werden, meinen einige Mitarbeiter in Apples Anzeigenabteilung. Wir sprechen über dieses Thema.

Und zum Schluss müssen wir noch über diese unschöne Geschichte sprechen, die die Frage aufwirft: Hat Apple seine Datenschutzversprechen systematisch gebrochen?

Wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Hören und schon jetzt einmal ein schönes Wochenende.

