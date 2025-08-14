iOS 26 und Co als Public Beta 3 verfügbar

Apple hat heute Abend die erste Public Beta von iOS 26 und Co. für die freiwilligen Tester vorgelegt. Diese folgt damit eine Woche nach der zweiten Beta. Die Beta für Entwickler liegt aktuell in der sechsten Testversion vor. Unterschiede sollte es keine geben.

Apple hat am heutigen Abend die dritte Public Beta von iOS 26 für öffentliche Tester vorgelegt. Diese kann nun von allen interessierten Nutzern geladen und installiert werden. Voraussetzung dafür ist, dass ihr am Public Beta-Programm von Apple angemeldet seid, sodann kann in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update der Bezug von Betas konfiguriert werden.

Auch übrige Betas für freiwillige Tester erschienen

Darüber hinaus wurde heute Abend auch macOS 26 Public Beta 3 für die freiwilligen Tester zum Download zur Verfügung gestellt. Größte Neuerung an iPhone, iPad und Mac ist der neue Liquid Glass-Look, den Apple derzeit noch von Beta zu Beta etwas verändert und damit auf Nutzerfeedback reagiert.

Auch tvOS 26 Public Beta 3 ist seit heute Abend verfügbar. Die finalen Versionen der kommenden Hauptversionen werden im Herbst veröffentlicht.

Wie läuft die dritte öffentliche Beta auf euren Geräten? Teilt eure Eindrücke gern in den Kommentaren unter dem Artikel.