iOS 26: Das sind die Neuerungen in Developer-Beta 6

Am Montagabend hat Apple die sechste Entwickler-Beta für iOS 26 und Co veröffentlicht. Das halbe Dutzend macht Apple nur eine Woche nach der fünften Runde voll. Im Vergleich zur letzten Version gibt es Hinweise auf kommende Features, kleine Veränderungen sowie ein Eingeständnis.

Die dritte und baugleiche öffentliche Beta wird Apple voraussichtlich im Laufe dieser Woche veröffentlichen. Das fertige iOS 26 ist nur noch einen Monat entfernt, es dürfte nach der iPhone-Keynote veröffentlicht werden, die wir am 09. September erwarten.

Neue Klingeltöne unter iOS 26

Die sechste Beta hält eine Neuerung für alle bereit, die keine Apple Watch besitzen und/oder sich eingehende Anrufe gerne über Klingeltöne ankündigen lassen. Die aktuelle Version der Beta fügt ganze sechs neue Klingeltöne hinzu. Dazu gehören fünf weitere Optionen für den Ton „Reflektion“ sowie „kleiner Vogel“.

Hinweise auf Live-Übersetzung für AirPods

Auf der WWDC 2025 spielte die Funktion noch keine Rolle, Apple scheint aber an Live-Übersetzungen über verbundene AirPods zu arbeiten. In der sechsten Version der Entwickler-Beta gibt es Hinweise auf eine neue Steuermöglichkeit: Durch gleichzeitiges Drücken beider AirPods wird die Übersetzen-App aktiviert. Aktuell sind laut 9to5Mac die Sprachen Englisch, Portugiesisch, Französisch und Deutsch verfügbar, demnach werden wohl die AirPods Pro 2 und AirPods 4 unterstützt. Über die geplante Funktion berichteten wir im März, wann Apple diese umsetzt, bleibt abzuwarten.

Änderung in Kamera-App zurückgenommen

Die letzte Auffälligkeit ist ein Eingeständnis Apples, welches auf zahlreiches Feedback zurückzuführen ist. Die komplett neugestaltete Kamera-App fiel manchen Nutzern insofern negativ auf, dass die Scroll-Richtung für verschiedene Aufnahme Modi plötzlich entgegengesetzt funktionierte. In der letzten Woche baute Apple deswegen eine Option zum Umkehren in den Einstellungen ein, nun ist diese wieder verschwunden. Das liegt daran, dass Apple sich dazu entschieden hat, die Scroll-Richtung wieder so auszuführen, wie wir das aus den iOS-Versionen der letzten Jahren gewohnt sind.

Schnellere Animationen

Letztendlich hat Apple die Animationen beim Start einer App angepasst. Der zügigere Ablauf sorgt nun für einen spürbar schnelleres Öffnen von Anwendungen. Die sechste Entwickler-Beta fühlt sich deshalb nochmal flüssiger als die Vorgänger an.

Wer sich den bekannten Risiken einer Beta-Software nicht aussetzen will, muss nur noch wenige Wochen bis zum Release der fertigen Software warten. Auf täglich genutzten Geräten führt Beta-Software oft zu Aussetzern, erhöhtem Akku-Verbrauch sowie nicht nutzbaren Banking-Apps, wie uns eure Kommentare in der vergangenen Woche gezeigt haben.