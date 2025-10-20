Apple wird wohl schon bald das nächste Bugfix-Update fürs iPhone verteilen. iOS 26.0.2 wird derzeit bereits intern getestet, wie aus Logfiles hervorgeht. Das Update folgt auf iOS 26.0.1, mit dem Apple einige ärgerliche Bugs behob, die unter anderem die neuen iPhone 17-Reihe betrafen.

Apples Softwareentwickler testen intern bereits iOS 26.0.2, wie aus Logfiles der Seite MacRumors hervorgeht. Diese Einträge haben sich in der Vergangenheit als verlässlicher Hinweis auf bevorstehende iOS-Versionen erwiesen.

Bei iOS 26.0.2 handelt es sich um ein kleineres Update, das in erster Linie Fehlerkorrekturen und Sicherheitsverbesserungen enthalten wird. Konkrete Details zu den Änderungen sind bislang nicht bekannt. Mit der Veröffentlichung rechnet man voraussichtlich bis Ende nächster Woche.

Noch ein kleines Bugfix-Update in kurzer Zeit

Erst im vergangenen Monat hatte Apple iOS 26.0.1 veröffentlicht, das Update behob unter anderem ein Problem mit der Kamera-App der iPhone 17-Reihe, das teils irritierende Artefakte auf Bildern erzeugt hatte. Auch kam es bei den neuen Modellen zu häufigen Verbindungsabbrüchen bei Bluetooth und WLAN. Andere Nutzer klagten über Mobilfunk-Empfangsprobleme.

Zusätzlich schloss iOS 26.0.1 eine Sicherheitslücke.