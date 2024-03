Home Gerüchte iOS 18 soll für Apple Maps zwei wichtige Veränderungen mitbringen

Das aktuelle Apple Maps hat so gar nichts mehr mit dem katastrophalen Start aus dem Jahr 2012 gemeinsam. Musste sich der Dienst zum Start noch kabelweise Häme und Spott gefallen lassen, hat Apple spätestens seit 2019 die Ärmel hochgekrempelt und ist mittlerweile in vielen Bereichen auf Augenhöhe mit dem Platzhirsch Google Maps. Mit iOS 18 will Cupertino weiter an Apple Maps feilen.

Topografische Karten geplant

Mit der Apple Watch Ultra brachte Apple 2022 eine deutlich robuste Variante seiner Smartwatch auf den Markt, konnte aber speziell bei der Navigationslösung nicht ganz überzeugen. Mit watchOS 10 änderte sich dies gerade durch die Einführung der topografischen Karten. Damit werden im Maßstab von (1:25.000) 1:50.000 bis 1:100.000 genaue Abbildungen der Geländebeschaffenheit angezeigt. Damit lassen sich Senken, Hügel, Bergketten sowie verlaufe von Gewässern deutlich besser vor der Wanderung erfassen. MacRumors berichtet nun von Codezeilen, welche auf die Umsetzung des Features für iOS, visionOS sowie macOS hindeuten. Hierzulande ist dies wohl nicht nicht relevant, Apple stellt dieses Feature in watchOS 10 bisher nur in den USA zur Verfügung

Planung von eigenen Routen

Die zweite Änderung bezieht sich auf die Erstellung von Routen. Diese soll mit iOS 18 flexibel anpassen werden. Aktuell kann man nur aus Vorschlägen auswählen, beispielsweise die kürzeste oder die schnellste Route. Mit einer benutzerdefinierten Route kann man diese eigenständig verändern und so bestimmte Stopps oder Routenabschnitte manuell hinzufügen.

