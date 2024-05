Home Betriebssystem iOS 18: Diese neuen Freiheiten für den Homescreen sollen kommen

iOS 18 soll den Startbildschirm noch anpassbaren machen: Nutzer können dann angeblich auch App-Icons einfacher und umfassender bearbeiten als jetzt. Das Gerücht noch größerer Flexibilität war bereits vor einiger Zeit aufgekommen.

Unter iOS 18 gibt es womöglich noch umfangreichere Möglichkeiten, seinen Startbildschirm zu bearbeiten, das sagt Mark Gurman von Bloomberg. In der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters schreibt der Redakteur von Bloomberg, Apple werde es möglich machen, etwa die App-Icons einfacher in ihrer Erscheinung zu ändern.

Farbe und Platzierung von App-Icons leicht ändern

So sollen Nutzer etwa leicht die Farbe von App-Icons ändern können, so Gurman. Bis Aktuell ist es hierfür nötig, ein neues, eigenes Icon zu wählen, in Zukunft aber könnte ein Nutzer etwa die Icons aller sozialen Medien in Blau anzeigen zu lassen.

Auch sollen sich App-Icons freier auf dem Bildschirm platzieren lassen, etwa wie heute auch Widgets, hierüber hatte es ebenfalls zuvor schon Gerüchte gegeben. Ein App-Raster, das die Struktur des Home-Bildschirms bestimmt, wird es aber wohl auch weiterhin geben, aber Nutzer können in Zukunft wohl etwa die Größe von Icons etwas freier einstellen.

iOS 18 wird im Juni auf der WWDC 2024 vorgestellt. Die finale Version wird aber erst nach ausführlicher Beta-Phase im Herbst für alle Nutzer verfügbar werden. Der Fokus des kommenden Updates wird dem Vernehmen nach aber auf KI-Neuerungen liegen, wobei allerdings noch nicht klar ist, wie groß die Welle der ersten echten KI-Features wirklich sein wird.

