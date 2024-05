Home Betriebssystem iOS 18: Apple Music mit intelligenten Übergängen und weiteren Neuerungen

iOS 18: Apple Music mit intelligenten Übergängen und weiteren Neuerungen

Apple Music soll unter iOS 18 neue Funktionen erhalten. So soll das Crossfade-Feature ausgebaut werden, das es noch gar nicht so lange gibt. Und noch weitere Neuerungen sollen in Arbeit sein.

In iOS 18 soll die Musik-App mit neuen Wiedergabefeatures versorgt werden. So werde Apple den Crossfader ausbauen, schreibt die Seite AppleInsider. Den gibt es noch gar nicht so lange, Nutzer können die Überblendung von einem zum nächsten Song derzeit mit einer Länge von einer bis zwölf Sekunden einstellen.

Intelligente Songübergänge sollen kommen

Unter iOS 18 nun werde Apple sogenannte intelligente Songübergänge bringen, heißt es. Was genau man sich darunter vorstellen kann, ist nicht klar. Denkbar wäre, dass die Musik-App die Länge des Übergangs innerhalb eines definierten Korridors selbst anhand der laufenden Songs wählt.

Neue Features auch für Quicktime

Weiter soll Apple an einem Feature namens „Passthrough“ arbeiten, es soll für Quicktime und Apple Music verfügbar sein und dem Vernehmen nach besteht ein Zusammenhang mit 3D Audio. Näheres ist aber noch nicht bekannt.

Auch soll an neuen Möglichkeiten für 3D-Gaming gearbeitet werden, hier ist aber ebenso noch völlig offen, was Apple planen könnte.

Allerdings müssen wir nicht mehr lange auf Aufklärung warten, die Neuerungen dürften alle auf der WWDC vorgestellt werden, die schon bald beginnt und auf der iOS 18 der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt wird.

Welche Neuerungen für Apple Music wollt ihr in iOS 18 sehen?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!